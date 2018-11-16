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«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

16.11.2018 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Светлогорске подвели первые итоги работы сельхозпредприятия «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Это необычное предприятие с 2017 года является подразделением Министерства внутренних дел. Именно здесь взялись на практике решить проблему социализации осужденных. Получить шанс на новую жизнь, работу и достойный заработок первые желающие смогли уже в 2018 году. Кроме того, неплохие экономические результаты показало и само предприятие, включенное в систему поставок продовольствия для нужд МВД.

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Что касается эксперимента, могу сказать, что, на мой взгляд, он не мог быть неудачным с самого начала, потому что задумка была достаточно хорошо просчитана, в первую очередь экономически. Естественно, двуединая задача. Вторая ее часть – это ресоциализация заключенных – сегодня осуществляется достаточно эффективно.

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Анна Гончаренко, животновод сельхозпредприятия «Хутор-Агро»:
С хорошими привесами я вышла за этот год. Работу я свою очень люблю, и с желанием хожу на работу. Работаю по совести, чтобы добиться таких успехов.

На «Дожинках» работников предприятия, показавших лучшие результаты, лично поблагодарил министр МВД Игорь Шуневич.
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Новости Беларуси. В Светлогорске подвели первые итоги работы сельхозпредприятия «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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