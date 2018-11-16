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Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?
Новости Беларуси. От суперконденсатора до роботов: на выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, наши исследователи презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые показали модель второго белорусского спутника, рассказали, как будут бороться с онкологическими заболеваниями и когда на дорогах появится отечественный электромобиль. Всего около 300 разработок, многие из которых не имеют аналогов. Но главное, чтобы эти изобретения не остались только выставочными экземплярами, а приносили ощутимую пользу. О том, как наука способна изменить нашу жизнь, в материале Ольги Коршун.
Этот робот приехал из Перми несколько месяцев назад, но уже активно изучает нашу историю. Параллельно осваивает белорусский язык, учится ходить и общаться. Над его интеллектуальным развитием активно трудятся наши ученые. Вскоре такие механические помощники могут заменить человека во многих сферах.
В Китае уже создали робота-телеведущего. На подходе – такие же бортпроводники, официанты и экскурсоводы.
Григорий Прокопович, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики:
Искусственный интеллект – далеко не единственная сфера, которую осваивают наши ученые. От суперкомпьютера, 3D-печати до инновационных фильтров для очистки воды: на выставке – несколько сотен разработок. Но главное, чтобы из научного будущего они перешли в наше настоящее.
Эффект от такого научного проекта вряд ли измеряется только деньгами.
Наши ученые осваивают новый метод борьбы с онкозаболеваниями. Речь идет о лечении дендритными клетками. Их задача – активизировать иммунитет и научить другие клетки бороться с опухолью.
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии:
Впервые на выставке ученые показали модель второго белорусского спутника. Его реальные размеры в пять раз больше. Главное достоинство – острое зрение. Он сможет делать снимки разрешением 35 сантиметров и даже снимать видео. Аппарат создают совместно с российскими коллегами.
Валентин Пармон, вице-президент Российский академии наук:
Только в 2017 году более 260 разработок из теории перешли в практику. На деле это означает создание новых производств и уникальных продуктов, которые буквально на глазах делают нашу жизнь технологичнее и умнее.
15 ноября с 90-летием коллектив Академии наук поздравил Президент Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. От суперконденсатора до роботов: на выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, наши исследователи презентовали последние разработки,...
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