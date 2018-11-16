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Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

16.11.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От суперконденсатора до роботов: на выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, наши исследователи презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Впервые показали модель второго белорусского спутника, рассказали, как будут бороться с онкологическими заболеваниями и когда на дорогах появится отечественный электромобиль. Всего около 300 разработок, многие из которых не имеют аналогов. Но главное, чтобы эти изобретения не остались только выставочными экземплярами, а приносили ощутимую пользу. О том, как наука способна изменить нашу жизнь, в материале Ольги Коршун.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Этот робот приехал из Перми несколько месяцев назад, но уже активно изучает нашу историю. Параллельно осваивает белорусский язык, учится ходить и общаться. Над его интеллектуальным развитием активно трудятся наши ученые. Вскоре такие механические помощники могут заменить человека во многих сферах.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

В Китае уже создали робота-телеведущего. На подходе – такие же бортпроводники, официанты и экскурсоводы.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Григорий Прокопович, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики:
Та задача, которую мы поставили перед собой, – это робот-разносчик пиццы. Когда он приезжает по определенному адресу, ему дают словесное описание, куда надо пройти. Если он поймет человеческую речь и привезет пиццу туда, куда надо (например, в ПВТ ребятам), мы будем счастливы. Это наша задача.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Искусственный интеллект – далеко не единственная сфера, которую осваивают наши ученые. От суперкомпьютера, 3D-печати до инновационных фильтров для очистки воды: на выставке – несколько сотен разработок. Но главное, чтобы из научного будущего они перешли в наше настоящее.

Сергей Гусаков: «Самая окупаемая сфера – это наука»

Эффект от такого научного проекта вряд ли измеряется только деньгами.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Наши ученые осваивают новый метод борьбы с онкозаболеваниями. Речь идет о лечении дендритными клетками. Их задача – активизировать иммунитет и научить другие клетки бороться с опухолью.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии:
Планируется данное внедрение в Центре клеточных технологий начале следующего года. Стоимость пока точно мы сказать, конечно, не можем. Ориентировочно порядка 6000 белорусских рублей на один курс лечения.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Впервые на выставке ученые показали модель второго белорусского спутника. Его реальные размеры в пять раз больше. Главное достоинство – острое зрение. Он сможет делать снимки разрешением 35 сантиметров и даже снимать видео. Аппарат создают совместно с российскими коллегами.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Валентин Пармон, вице-президент Российский академии наук:
Наиболее известные, это, безусловно, проекты, связанные с космосом. Есть проекты, связанные с генетикой. В ближайшее время предложено еще больше задач, которые мы вместе можем реализовывать, используя достоинства академий наук и России, и Беларуси.

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Только в 2017 году более 260 разработок из теории перешли в практику. На деле это означает создание новых производств и уникальных продуктов, которые буквально на глазах делают нашу жизнь технологичнее и умнее.

15 ноября с 90-летием коллектив Академии наук поздравил Президент Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. От суперконденсатора до роботов: на выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, наши исследователи презентовали последние разработки,...
 
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