Лукашенко и экс-президент Латвии Улманис на встрече вспомнили прошлое

Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло пообщался с бывшим президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Глава государства принял его во Дворце Независимости в Минске.

Тот приехал в Беларусь на мероприятия к 100-летию независимости Латвии. Политики вспомнили встречи прошлых лет, говорили на разные темы, в том числе обсудили дружбу между жителями своих стран. Гунтис Улманис отметил, что никто не в силах испортить эти сердечные отношения.

«Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались», – отметил экс-президент Латвии.

«Мы вас ждем в Риге. Мой коллега высказал это предложение вам, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать», – сказал Гунтис Улманис. «Обязан», – ответил Лукашенко.

Улманис – первый латышский президент после восстановления независимости в 90-х годах и внучатый племянник председателя Временного правительства, который участвовал в провозглашении Латвийской Республики в ноябре 1918-го года, Карлиса Улманиса.