О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148

В связи с ремонтом ж/д путей 18 ноября 2018 года с 8.00 до 15.00 через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148 будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60698.php

Читать полностью в источнике с фото:





Планируйте свой маршрут с учётом данного обстоятельства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60698.php

Читать полностью в источнике с фото:





В связи с проведением мероприятий по линии МЧС 18 ноября 2018 года с 10.30 часов до 12.00 часов будет ограничен въезд транспортных средств на стоянку государственного учреждения «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».