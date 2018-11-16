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О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148
17.11.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с ремонтом ж/д путей 18 ноября 2018 года с 8.00 до 15.00 через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148 будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Планируйте свой маршрут с учётом данного обстоятельства.
В связи с проведением мероприятий по линии
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В связи с ремонтом ж/д путей 18 ноября 2018 года с 8.00 до 15.00 через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148 будет запрещено движение транспортных средств...
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