ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148

17.11.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В связи с ремонтом ж/д путей 18 ноября 2018 года с 8.00 до 15.00 через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148 будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60698.php

О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148

Планируйте свой маршрут с учётом данного обстоятельства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60698.php

О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148

В связи с проведением мероприятий по линии МЧС 18 ноября 2018 года с 10.30 часов до 12.00 часов будет ограничен въезд транспортных средств на стоянку государственного учреждения «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ремонтом ж/д путей 18 ноября 2018 года с 8.00 до 15.00 через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской, 148 будет запрещено движение транспортных средств...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и экс-президент Латвии Улманис на встрече вспомнили прошлое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика