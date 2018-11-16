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Прививаться или нет? Вот в чем вопрос

17.11.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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Прививаться от гриппа или нет? Кто-то, наверное, все еще раздумывает о необходимости такого шага. Но тысячи людей, которые на себе проверили эффект от вакцинации в прошлые эпидемиологические сезоны, уже знают для себя ответ. Сейчас в учреждениях здравоохранения Ошмянского района, как и по всей стране, полным ходом идет вакцинация населения. В текущем году планируется привить 40 процентов населения.


Янина Константиновна:

— На протяжении многих лет каждый год мы всей семьей делаем прививки от гриппа. Это помогает нам не болеть всю зиму и чувствовать себя прекрасно. Для профилактики и поддержания иммунитета в хорошей форме дома завариваем чай с малиной и лимоном, тепло одеваемся.


Людмила Кучеровская:

— Пробовала делать прививки против гриппа, но результат оказался не самым лучшим. Видимо, моему организму не подходит данный тип борьбы с вирусами. Поэтому теперь наша семья сражается с простудой старыми, домашними методами. Добавляем в еду лук, чеснок, принимаем витамины, хорошо утепляемся.


Сергей Шукелович:

Прививку от гриппа делаю регулярно. Этой хорошей привычкой обзавелся, когда работал в РОЧС. Поначалу было немного боязно, ведь «страшилок» о последствиях вакцинирования в интернете размещено немало. Однако теперь понимаю, что сомнения мои были напрасны. Если и простужаюсь, то в легкой форме. Чаще всего простуда обходит меня стороной.


Инга Буткевич, заведующая поликлиникой:

— Как медицинский работник, отлично понимаю необходимость вакцинации от гриппа. Ежегодно прививаюсь сама и прививаю всю семью, в том числе и ребенка. Конечно, надо понимать: прививка не является стопроцентной гарантией того, что вы не заболеете острыми респираторными инфекциями. Однако протекать заболевание будет в более легкой форме. Не стоит забывать и о том, что высокая температура, острые фазы заболевания, например, обострение хронического бронхита является противопоказанием. В этом случае процедуру врач рекомендует вам перенести до нормализации состояния.

Прививка — реальная «скорая помощь» в профилактике гриппа. Она повысит шансы вашего организма на сопротивляемость. Так что если у вас нет противопоказаний по заболеваниям, аллергических реакций на куриный белок и компоненты вакцины, милости просим в прививочный кабинет!

 
 
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Прививаться от гриппа или нет? Кто-то, наверное, все еще раздумывает о необходимости такого шага. Но тысячи людей, которые на себе
 
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