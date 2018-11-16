﻿ Улица Карла Маркса станет пешеходной?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Улица Карла Маркса станет пешеходной?

17.11.2018 00:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Такое предложение было озвучено 15 ноября на архитектурно-градостроительном совете Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улица Карла Маркса станет пешеходной?

Сейчас на улице Карла Маркса круглосуточно паркуются около полутора сотен автомобилистов, а для пешеходов остаются лишь узкие полоски вдоль дороги. Трафик планируют уменьшить за счет расширения тротуаров и сокращения автополос с трех до одной.
Новости по теме

В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской

Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября

Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

Из-за байк-фестиваля в Минске частично ограничат движение: показываем на карте где
‡агрузка...
Новости 24 часа

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости экономики за 16.11.2018

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Такое предложение было озвучено 15 ноября на архитектурно-градостроительном совете Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика