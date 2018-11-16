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«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха
Новости Беларуси. Александр Прокотило, Марианна Чакилева и Андрей Игнатенко не упускают возможности пообщаться с миром с помощью кисти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
История Минска и романтика, натюрморты, лирика и красивые здания – каждый имеет свой собственный почерк, но при этом работы художников связывают яркие цвета и контрастная текстура.
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Белорусского национального художественного музея:
Андрей Игнатенко, студент Белорусской государственной академии искусств:
Кстати, название выставка «Мара» получила не случайно. Здесь зашифрованы имена художников. Всего представлено более 20 картин.
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Новости Беларуси. Александр Прокотило, Марианна Чакилева и Андрей Игнатенко не упускают возможности пообщаться с миром с помощью кисти, сообщили в программе...
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