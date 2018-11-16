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Кубок Беларуси по дзюдо: мнение главного тренера сборной страны

17.11.2018 00:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты завершили сезон розыгрышем Кубка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный трофей в командном первенстве ребята разыграли за один день. Борьба прошла по новым правилам: в противостоянии стенка на стенку участвовали только шесть весов, три мужских и три женских. Отрадно, что на турнире принимали участие все регионы: семь команд и столичная дружина, которая первая вышла в финальную часть соревнований. Вторую вакансию главного старта разыграли Гомельская и Витебская области. Оппонентом минчан стали гомельчане, которые в итоге и завоевали сам трофей.

Кубок Беларуси по дзюдо: мнение главного тренера сборной страны

Леонид Свирид, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:
Посмотреть наш ближайший резерв, который не задействован пока в олимпийском отборе. Довольно-таки интересные соревнования, все восемь регионов участвуют, все выставили области.

Сезоном, честно говоря, не очень доволен. Потому что первая половина была довольно-таки успешная, медалеемкая и очень хорошая в мировом рейтинге. Сейчас вторая половина как-то немного неудачна, будем говорить. Кроме Марины Слуцкой никто тут более-менее не выступает.

Кубок Беларуси по дзюдо: мнение главного тренера сборной страны

С декабря начнем основную подготовку. Пересмотрим немножко турниры, потому что очень много турниров. От 10 до 16 – это чересчур много.

В дзюдо олимпийские лицензии раздаются по рейтингу, который стартовал в июле 2017 года.
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Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты завершили сезон розыгрышем Кубка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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