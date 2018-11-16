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"Хочу избежать осуждения руководства". Сколько белорусов и почему считают себя трудоголиками

17.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1270 человек и выяснил, что большинство респондентов считают себя трудоголиками. При этом каждый второй опрошенный подтвердил, что из-за работы страдает его личная жизнь. FINANCE.TUT.BY приводит итоги исследования.


Фото предоставлено авторами опроса

Среди всех опрошенных трудоголиками назвались 72,4%, среди фрилансеров перерабатывающих оказалось больше — 81,8%.


Фото: РАБОТА.TUT.BY

Основными причинами респонденты называют перфекционизм и нежелание испытывать угрызения совести из-за незавершенных рабочих задач. Каждый пятый признался в любви к своей работе, отметив, что не замечает ход времени на ней. На третьем месте среди причин переработок оказались чрезмерная нагрузка и желание избежать осуждения руководства.


Фото: РАБОТА.TUT.BY

По результатам опроса, только 6,9% респондентов покидают работу вовремя. Ежедневно задерживаются около 17%, несколько раз в неделю уходят позже 32,8% сотрудников.


Фото: РАБОТА.TUT.BY

Авторы исследования отмечают, что каждый второй опрошенный трудоголик подтвердил, что из-за работы страдает его личная жизнь, но пытаются бороться с данным явлением только 32,5%.

— Среди основных способов преодоления привычки перерабатывать респонденты назвали следующие: учиться говорить «нет» источнику переработок, тщательнее планировать работу и отдых, оставлять работу в офисе и больше времени проводить с близкими людьми, — говорится в исследовании.

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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1270 человек и выяснил, что большинство респондентов считают себя трудоголиками. FINANCE.TUT.BY приводит итоги...
 
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