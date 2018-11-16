Не можете сохранить отношения? Вините во всем свою мать, советуют ученые

Если у вас в личной жизни постоянный калейдоскоп партнеров и вы никак не можете найти свою вторую половину, то, вполне возможно, виновата в этом ваша мать.



Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета штата Огайо, опубликовавшая свои выкладки на научном портале Plos One .

В ходе изучения романтических привязанностей более 7 тысяч человек на протяжении 24 лет социологи установили закономерность между количеством партнеров, которых имеют взрослый мужчина или женщина за свою жизнь, и амурными связями их матерей.

Ученые заметили, что с каждыми новыми романтическими отношениями матери количество партнеров у ее детей возрастает в среднем на 6%.

Проведенные ранее исследования уже отмечали, что дети разведенных родителей разведутся с большей вероятностью, чем те, кто воспитывался в полной семье.

Однако теперь стало понятно, что на действия и жизненный выбор взрослых детей влияет не столько пережитый развод родителей, сколько поведение их матерей.

"Может быть так, что матери, у которых энное число партнеров, просто не очень хорошо умеют общаться или справляться с конфликтными ситуациями или же у них могут быть проблемы психического свойства, и каждое из вышеперечисленного может подорвать отношения и привести к [жизненной] нестабильности", - пояснила в интервью Times руководитель исследования Клер Кэмп Даш.

"Каковы бы ни были механизмы в каждом конкретном случае, они [матери] могут передавать эти характеристики своим детям, что, в свою очередь, делает будущие романтические отношения детей менее стабильными", - полагает Кэмп Даш.



Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

Расположенность к браку

Психологи и социологи, занимающиеся проблемами семьи и семейных отношений, давно утверждают, что некоторые люди более "расположены к браку", чем другие. То есть речь идет о том, что они обладают такими чертами характера, которые делают их более привлекательными для потенциальных партнеров.

И в этом деле, естественно, не последнюю роль играют родители, поскольку они и передают нам свои гены, и создают для нас определенные условия жизни, и являются первым примером построения отношений в паре.

В ходе своего исследования ученые Университета Огайо отмечали, что дети матерей, страдающих депрессией, хуже справляются со своими эмоциями, хуже взаимодействуют с другими людьми, у них ниже эмпатия (отклик на чувства другого человека) и превалируют негативные установки (вроде "все мужики сволочи" или "все бабы дуры").

Всё это может впоследствии привести к появлению депрессивной симптоматики, а у людей с подобными проявлениями возникают менее стабильные отношения.

Поскольку черты характера тоже могут наследоваться, то это означает, что материнские черты, не способствующие установлению прочных взаимоотношений, тоже могут передаваться детям.

В то же время более сговорчивые, открытые, дружелюбные, совестливые и менее невротичные личности являются более желанными партнерами и чаще формируют стабильные пары.

Интересно, что, как обнаружили социологи, дети разведенных родителей в своей взрослой жизни не считали, что им не надо вступать в брак, а те же, кто не торопился ставить штамп, все равно охотно сожительствовали со своим партнером или партнершей.

Было также отмечено, что если супруги, внешне имевшие неплохие отношения, в итоге разводились, то их дети с большей вероятностью готовы были повторить их путь, тогда как дети, выросшие в условиях "непростых, но стабильных отношений" между своими родителями, были впоследствии менее склонны к разводу.





Боль расставаний=ожог утюга?

Но почему расставания, если не учитывать финансовый аспект, приносят переживания? Ведь если отношения пробуксовывали или отжили себя, разве не должен их разрыв приносить облегчение?

Дело в том, что, как выяснилось в ходе другого исследования , проведенного нейробиологами Колумбийского университета, наш мозг переваривает разрыв отношений так же, как и физическую боль, допустим, полученную в результате ожога.

Это не значит, впрочем, что расставание с бывшим любимым или любимой доставляет точно такую же боль, как и ожог утюга, — нет. Это значит, что мозг информирует нас, что это так же важно.

Ученые полагают, что за этим могут скрываться эволюционные причины: боль сигнализирует о физической опасности и заставляет нас предпринимать какие-то защитные меры.

Как указывает психолог Мелани Гринберг, в животном мире легче получить защиту, находясь в группе себе подобных, чем будучи в одиночестве. Соответственно, во времена наших далеких предков социальное отторжение могло также угрожать физическому выживанию индивида, и мы до сих пор переживаем это как угрозу своему благополучию.

Тем не менее статистика показывает, что в западных странах количество разводов и расставаний в случае сожительства продолжает расти.

Каковы же в наше время основные причины для прекращения совместного проживания?

Согласно анализу проведенного в 2010-12 гг. в Британии общенационального исследования о сексуальных предпочтениях и стиле жизни, в числе самых распространенных причин назывались: эрозия отношений, отчуждение, скандалы и ссоры, измена, отсутствие уважения и понимания - причем вне зависимости от типа отношений, то есть был ли то зарегистрированный брак или просто совместное проживание.

За этим следовали такие причины, как отсутствие общих интересов, трудности в сексуальной жизни, отсутствие детей, проблемы с алкоголизмом или иной зависимостью.

Домашнее насилие в четыре раза чаще называлось в качестве причины для разрыва со стороны женщин, чем мужчин (15,9% и 3,7% соответственно).