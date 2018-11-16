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Сексуальные и соблазнительные. Шесть профилей в инстаграме, которые посвящены мужчинам

17.11.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
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Может показаться, что в социальных сетях, особенно в инстаграме, выставляют свою жизнь напоказ исключительно женщины. Однако это совсем не так. Причем есть даже отдельные профили, которые собирают снимки мужчин.

На кого рассчитаны подобные фотографии? Конечно, на женщин. А демонстрируют мужчины свои мускулы, накачанный пресс и оригинальные татуировки.

Портал DELFI Viņa нашел в Instagram популярные во всем мире профили, каждый из которых посвящен мужчинам. Они отличаются по своей тематике, а объединяет их ярко выраженная сексуальность представителей сильного пола.

Не вылезая из кровати

Профиль под названием Hotdudesinbeds собирает фотографии мужчин в постели. Это нравится очень многим: у профиля уже 74 тысячи подписчиков. Порой среди снимков появляются и знаменитости, например, Джонни Депп, Брэд Питт и Джастин Бибер, запечатленные в белых простынях с соблазнительным взглядом.

В профиле доминируют изображения в черно-белых оттенках, а также мужчины, которые украсили свое тело бесчисленными татуировками. Также можно заметить, что несколько кадров были сделаны ранним утром.

Больше всего мужчины подчеркивают свои фигуры, например, пресс живота и мышцы рук.

Попивая горячий кофе

Нравится ли вам сочетание горячего кофе и очаровательного мужчины? Если ваш ответ «да» и если вы любите начинать свое утро с этого напитка, то делать это можно, просматривая фотографии в профиле Menandcoffee. У него уже 389 тысяч подписчиков.

Мускулы, голубые глаза и глубокие взгляды мужчин манят многих женщин. Большую часть снимков они уже успели прокомментировать, не скрывая своих эмоций.

Обнимашки с домашними питомцами

Есть два профиля — Hotdudeswithkittens и Hotdudeswithdogs. Первый больше всего понравится тем, кто обожает котов, в свою очередь второй — любителям собак. На всех снимках, как вы уже догадались, обязательно присутствуют мужчины.

Судя по статистике профилей, больше женщинам нравятся снимки мужчин и собак: у профиля Hotdudeswithdogs 448 тысяч подписчиков. Здесь собраны фотографии мужчин, которые играют с собаками разных пород, например, с французским бульдогом, хаски, пуделем и т.д.

Профиль Hotdudeswithkittens пользуется меньшим спросом: на него подписалось 175 тысяч человек. Обратите внимание на выражение лиц мужчин, которое зачастую очень похоже на любимых питомцев.

Мужчины тоже умеют готовить

Безусловно, мужчины умеют готовить, причем большинство всемирно известных поваров — это представители сильного пола. Тем не менее многие до сих пор считают, что мужчинам не место на кухне. Впрочем, этого точно не скажешь о следующем профиле.

Hotdudesinthekitchen — так называется профиль, который собирает снимки мужчин, которые что-то делают или просто позируют на кухне. Если вам нравятся такие фотографии, то вы можете присоединиться к более чем 44 тысячам подписчиков.

Рецептов здесь вы, правда, не найдете. Еды в профиле вообще немного, только если пицца да кофе.

Главный акцент — это место действия, то есть кухня, на которой проходит съемка. Стоит отметить, что одежды на фотографиях, как и еды, немного, что совсем не разочаровывает подписчиков, поскольку их число с каждым днем продолжает расти.

Очаровательные книголюбы

Как вы считаете — мужчина, который читает книгу, это сексуально? Если ваш ответ утвердительный, значит вам понравится профиль Hotdudesreading. Здесь вы найдете много, много, много фотографий, на которых разные мужчины запечатлены в тот момент, когда они решили окунуться в мир литературы. Кстати, большинство снимков сделаны в общественном транспорте, где обычно есть время что-нибудь почитать.

Главный атрибут профиля — книга. В сочетании с очаровательными мужчинами это привело к тому, что у него уже один миллион подписчиков. Да, да. Один. Миллион. Нравятся женщинам интеллектуалы, так что сексуальность не всегда проявляется в минимализме одежды и демонстрации своего красивого тела. Здесь такие фотографии тоже есть, но их совсем немного, если сравнивать со всеми остальными, названными в этой статье.

 
 
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Может показаться, что в социальных сетях, особенно в Instagram, выставляют свою жизнь напоказ исключительно женщины. Однако это совсем не так. Причем есть даже...
 
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