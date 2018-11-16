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Сексуальные и соблазнительные. Шесть профилей в инстаграме, которые посвящены мужчинам
Может показаться, что в социальных сетях, особенно в инстаграме, выставляют свою жизнь напоказ исключительно женщины. Однако это совсем не так. Причем есть даже отдельные профили, которые собирают снимки мужчин.
На кого рассчитаны подобные фотографии? Конечно, на женщин. А демонстрируют мужчины свои мускулы, накачанный пресс и оригинальные татуировки.
Портал DELFI
Не вылезая из кровати
Профиль под названием
В профиле доминируют изображения в черно-белых оттенках, а также мужчины, которые украсили свое тело бесчисленными татуировками. Также можно заметить, что несколько кадров были сделаны ранним утром.
Больше всего мужчины подчеркивают свои фигуры, например, пресс живота и мышцы рук.
Попивая горячий кофе
Нравится ли вам сочетание горячего кофе и очаровательного мужчины? Если ваш ответ «да» и если вы любите начинать свое утро с этого напитка, то делать это можно, просматривая фотографии в профиле
Мускулы, голубые глаза и глубокие взгляды мужчин манят многих женщин. Большую часть снимков они уже успели прокомментировать, не скрывая своих эмоций.
Обнимашки с домашними питомцами
Есть два профиля —
Судя по статистике профилей, больше женщинам нравятся снимки мужчин и собак: у профиля
Профиль
Мужчины тоже умеют готовить
Безусловно, мужчины умеют готовить, причем большинство всемирно известных поваров — это представители сильного пола. Тем не менее многие до сих пор считают, что мужчинам не место на кухне. Впрочем, этого точно не скажешь о следующем профиле.
Рецептов здесь вы, правда, не найдете. Еды в профиле вообще немного, только если пицца да кофе.
Главный акцент — это место действия, то есть кухня, на которой проходит съемка. Стоит отметить, что одежды на фотографиях, как и еды, немного, что совсем не разочаровывает подписчиков, поскольку их число с каждым днем продолжает расти.
Очаровательные книголюбы
Как вы считаете — мужчина, который читает книгу, это сексуально? Если ваш ответ утвердительный, значит вам понравится профиль
Главный атрибут профиля — книга. В сочетании с очаровательными мужчинами это привело к тому, что у него уже один миллион подписчиков. Да, да. Один. Миллион. Нравятся женщинам интеллектуалы, так что сексуальность не всегда проявляется в минимализме одежды и демонстрации своего красивого тела. Здесь такие фотографии тоже есть, но их совсем немного, если сравнивать со всеми остальными, названными в этой статье.
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Может показаться, что в социальных сетях, особенно в Instagram, выставляют свою жизнь напоказ исключительно женщины. Однако это совсем не так. Причем есть даже...
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