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Коттеджный Фаниполь, часть 2: замечательные дома белорусов

17.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Фотопроект REALTY.TUT.BY решил не дожидаться хорошей погоды: «замечательные дома белорусов» мы искали в тумане. Первую часть симпатичных фанипольских коттеджей, построенных в южной коттеджной части города, мы показали в прошлую субботу. Сейчас любуемся домами, построенными в северной, более «старой» части.

Они в большинстве своем масштабные — по моде двухтысячных. Но видно, что поддерживаются с любовью. В этой части Фаниполя можно видеть, как со вкусом реновируют дома «замкового» стиля той эпохи.



В реконструированном доме с новой крышей и фасадом уже сложно разглядеть традиционную для начала 21-го века «основу». Интересно, что встречаются одинаковые по архитектуре дома, но разные материалы крыш и фасадов делают их непохожими друг на друга.




Удачно выстроенные «замки» в Фаниполе сохранились. Например этот краснокирпичный.


Впрочем, милыми могут быть и дома в деревенском стиле. Как, например, этот — очень уютный, аккуратный, «живой».


В этой части Фаниполя деревянный дом — большая редкость. Особняки выстроены в большинстве своем из кирпича, а те, что поновее — из газосиликата или керамзитобетона. А этим материалам «к лицу» штукатурка.












Сколько стоит поселиться?

Об этом было на прошлой неделе, но — повторимся. Участки по 12−16 соток тут продаются по цене 35−45 тысяч долларов (в зависимости от качества недостроя на них). На аукционах цена на надел доходит до 50 тысяч.

Старые дома в центре Фаниполя со всеми коммуникациями стоят около 65 тысяч долларов. За 70 тысяч уже можно найти недостроенный коттедж из газосиликата, но под крышей.

В диапазоне от 83 до 100 тысяч торгуются несколько домов: и печальные приветы из 90-х, требующие реконструкции, и газосиликат без крыши «по индивидуальному ВИП-проекту», и лаконичные новенькие, но без внутренней отделки домики под двускатной крышей.

В диапазоне от 100 до 200 тысяч предложения очень контрастируют. Например, дом 1989 года постройки, выведенный из белого кирпича, без утеплителя, в «той» стилистике и с десятилетним евроремонтом предлагается за 175 тысяч. При этом за 180 тысяч можно купить коттедж 2011 года постройки в классическом стиле, с дорогой и свежей отделкой, на аккуратном, огороженном кованым забором участке возле леса.

Усадьбы с банями и прудами предлагают от 200 тысяч.

 
 
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Тут можно посмотреть, как старый замок превращается в прекрасный современный особняк.
 
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