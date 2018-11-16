17 ноября – Всемирный день недоношенных детей





Недоношенность – это не приговор, а просто случайность, которую нужно стараться избежать.

Международный день недоношенного ребенка был установлен в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Таким образом, было решено обратить внимание общественности и медицинских работников на эту проблему.

Рождение ребенка – большая радость в жизни каждого человека. 40 недель – стандартный срок вынашивания малыша. Иногда роды наступают раньше. Преждевременные роды содержат угрозу для здоровья и жизни матери и ребенка. Основная проблема недоношенных детей – низкая масса тела и слабо развитые органы дыхания. Недоношенными считаются малыши, появившиеся на свет на сроке 22–37 недель, и имеющие вес от 500 граммов. Каждый десятый ребенок рождается недоношенным: во всем мире ежегодно появляется на свет около 15 миллионов таких детей, в Беларуси –почти четыре с половиной тысячи. Им, как и матери, требуется особый уход и медицинская помощь. Иногда необходима психологическая поддержка родителям.

В последние годы количество детей, родившихся раньше положенного срока, увеличивается. В числе причин данного явления медики называют ухудшение экологической ситуации, стрессы, которые испытывают женщины во время беременности и другое. Для выхаживания таких детей требуется высокотехнологичное оборудование и современные действенные медикаменты.

В нашей стране этой проблеме уделяется повышенное внимание.

Благодаря развитию современной медицины такие дети получают необходимое лечение и быстро набирают вес. В большинстве случаев недоношенный малыш впоследствии становится нормальным обычным ребенком. Он развивается так же, как и другие дети, хотя встречаются и одаренные талантливые люди, среди них Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и другие. Недоношенность – это не приговор, а просто случайность, которую нужно стараться избежать.

Благодаря профессионализму медицинских работников дети с экстремальным недостатком веса, массой до килограмма, получают возможность на здоровую и полноценную жизнь. Выхаживание недоношенного ребенка очень сложный процесс: круглосуточное наблюдение, контроль температуры и влажности в инкубаторах, искусственное вскармливание. Иногда в таких условиях маленький человек находится и четыре месяца.

Марк ВАСИЛЕВСКИЙ, врач-акушер-гинеколог УЗ «Свислочская ЦРБ».