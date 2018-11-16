«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

В этот раз молодые журналисты собрались на базе ТВРК «Гродно плюс». Выбор площадки, по мнению организаторов, расширяет представление учеников об информационной среде региона. В этот раз спикерами были Ядвига Юферова, заместитель главного редактора «Российской газеты» и Алексей Цыбулько, заместитель директора по организации информации Национального пресс-центра Республики Беларусь.





«СМИ: функция или миссия?» – так звучала тема лекции Ядвиги Юферовой. Показательно, что занятие перешло в диалог. Говорили и спорили о проблемах современной журналистки и развитии информационного пространства.

Спикер поделилась своим опытом и представлениями, какими должны быть современные СМИ. Ядвига Юферова подчеркнула – в каком бы формате не работали СМИ, они должны поставлять качественную информацию. К сожалению, ощутимо выросло количество журналистов, занимающихся производством кликов, а не смыслов.





– Несмотря на погоню за кликами и «медийное мародерство», интерес аудитории к качественной информации значительно возрос. Если раньше людей просто забрасывали «желтыми изданиями», бесплатными рекламными, и они многое воспринимали, то теперь читатель все фильтрует гораздо тщательна. Тенденция видна по сайтам изданий. И это не я придумала, есть много счетчиков, которые определяют количество посетителей, просмотры. Статистику не обманешь, качественная пресса значительно поднялась в списках, – подчеркнула Ядвига Юферова.





Алексей Цыбулько выступил с лекцией «Организация информационных связей». Национальный пресс-центр появился в 1993 году и был первопроходцем в организации масштабных пресс-мероприятий с руководством страны и зарубежными гостями. Во время лекции шла речь о его работе и в целом системе пресс-службы страны.





– Национальный пресс-центр – связующее звено, которое тесно работает с пресс-службой Президента. Мы помогаем наладить коммуникацию между руководством станы и СМИ как белорусскими, так и зарубежными. Сотрудники центра держат связь со всеми пресс-секретарями государственного управления. В центре систематически проводят тренинги и семинары для повышения квалификации. Мы всегда рады видеть в наших стенах студентов, многие ребята проходят у нас практику, – рассказал Алексей Цыбулько.