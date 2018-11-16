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«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В этот раз молодые журналисты собрались на базе ТВРК «Гродно плюс». Выбор площадки, по мнению организаторов, расширяет представление учеников об информационной среде региона. В этот  раз спикерами были Ядвига Юферова, заместитель главного редактора «Российской газеты» и Алексей Цыбулько, заместитель директора по организации информации Национального пресс-центра Республики Беларусь.
 
«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
 
«СМИ: функция или миссия?» – так звучала тема лекции Ядвиги Юферовой. Показательно, что занятие перешло в диалог. Говорили и спорили о проблемах современной журналистки и развитии информационного пространства. 
 
Спикер поделилась своим опытом и представлениями, какими должны быть современные СМИ. Ядвига Юферова подчеркнула – в каком бы формате не работали СМИ, они  должны поставлять качественную информацию. К сожалению, ощутимо выросло количество журналистов,  занимающихся производством кликов, а  не смыслов. 
 
«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
 
– Несмотря на погоню за кликами и «медийное мародерство», интерес аудитории к качественной информации значительно возрос. Если раньше людей просто забрасывали «желтыми изданиями», бесплатными рекламными, и они многое воспринимали, то теперь читатель все фильтрует гораздо тщательна. Тенденция видна по сайтам изданий. И это не я придумала, есть много счетчиков, которые определяют количество посетителей, просмотры. Статистику не обманешь, качественная пресса значительно поднялась в списках, – подчеркнула Ядвига Юферова.
 
«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
 
Алексей Цыбулько выступил с лекцией «Организация информационных связей».  Национальный пресс-центр появился в 1993 году и был первопроходцем в организации масштабных пресс-мероприятий с руководством страны и зарубежными гостями. Во время лекции шла речь о его работе и в целом системе пресс-службы страны.
 
«Кто-то занимается производством кликов, а кто-то – смыслов. В Гродно прошло новое занятие школы молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
 
– Национальный пресс-центр – связующее звено, которое тесно работает с пресс-службой Президента. Мы помогаем наладить коммуникацию между руководством станы и СМИ как белорусскими, так и зарубежными. Сотрудники центра держат связь со всеми пресс-секретарями  государственного управления.  В центре систематически проводят тренинги и семинары для повышения квалификации. Мы всегда рады видеть в наших стенах студентов, многие ребята проходят у нас практику, – рассказал Алексей Цыбулько.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В этот раз молодые журналисты собрались на базе ТВРК «Гродно плюс». Выбор площадки, по мнению организаторов, расширяет представление учеников об информационной...
 
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