Начальника участка Пинского кооппрома Светлану Почуйко по-настоящему уважают и искренне любят в коллективе



…Всякий раз, когда речь заходит об УП «Пинский кооппром», я вспоминаю давний эпизод, который красноречиво характеризует работу этого подразделения нашего райпо.

Один гомельчанин во время командировки в Пинск настолько впечатлился логишинским хлебом, что позже приехал за ним чуть ли не специально и каждого второго встречного спрашивал, где такой хлеб можно купить. Тогда на центральном рынке не было торговой точки, реализующей хлебную и кондитерскую продукцию Логишинской хлебопекарни кооппрома, но и теперь, когда эта точка появилась, продавцам скучать не приходится – спрос на местную выпечку и не думает падать.

То есть по прошествии времени популярность кооппромовской продукции не только не снижается, но из года в год растет. Причем сказанное относится не только к хлебу, булочкам и пирожным, но и к мясным изделиям.

И вот здесь хочешь – не хочешь, а невольно задаешься вопросом: как сравнительно небольшое предприятие, а в штате кооппрома насчитывается всего две с половиной сотни работников, выдерживает конкуренцию с мясокомбинатами и прочими гигантами переработки? Почему среди множества сортов той же колбасы, поступающей к нам сегодня едва ли не изо всех городов страны, покупатель не обделяет вниманием и колбасные изделия кооппрома?

А ведь их не так-то и мало: ежедневно участок по изготовлению фарша и колбасных изделий кооппрома отправляет потребителю до 12 тонн аппетитной продукции.

Видимо, дело в том, что она и в самом деле аппетитная, иначе не забирали бы больше половины ее в Россию, а остальное – в наши санатории, лечебные и учебные учреждения, в воинские части. Да и в холодильниках магазинов района ни колбаса, ни ветчина, ни полуфабрикаты не залеживаются. А главная причина в том, что кооппромовцы ходят сразу с двух козырей – с качества и цены продукции.

Качество достигается тем, что при изготовлении колбасных и прочих мясных изделий здесь используется чисто натуральное сырье. Специалисты участка по изготовлению полуфабрикатов и колбасных изделий не пользуются всевозможными вкусовыми добавками и наполнителями.

А покупатель не глуп: он сразу отличает натуральный продукт от других. И делает свой выбор не в пользу красивой упаковки, а в пользу настоящего мяса. Что до цены, то в кооппроме ведут очень грамотную ценовую политику, чутко реагируя на запросы рынка. Например, здесь первыми в городе наладили с целью удешевления выпуск продукции из мяса птицы, а знаменитые купаты «Царские» до сих пор занимают первые строчки в торговых рейтингах. Есть и еще один козырь, о котором говорят меньше: местные технологи эффективно используют изменения ассортимента, внося коррективы едва ли не ежемесячно.

Вообще, если рассказывать о сегодняшнем дне кооппрома, то потребуется много времени и места на газетной странице. Я только напомню, что речь идет о предприятии многопрофильном, включающем в свою структуру и промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, и заготовки, и общепит, и экспорт. И уж точно нельзя не отметить, что в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности УП «Пинский кооппром» успешно справился со всеми бизнес-планами трех кварталов. Вот посмотрите: темп роста объема производства в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составил 121,4 процента. По заготовкам этот показатель равен 144,3 процента, по торговле и общепиту – 101,6 процента. Да что там говорить!

За 9 месяцев пинчане реализовали продукции на экспорт на 1,5 миллиона долларов.

А я ведь еще не сказал о том, что на предприятии открыт цех по производству тары из гофрокартона. Это, вообще говоря, не особая новость. А о том, что на участке вот-вот установят новую поточную линию по производству тары из цветного гофрокартона с флексопечатью, пока знают немногие. Сюда же можно прибавить установку новой поточной линии в Логишине, полную газификацию пекарни в Погосте…

И все, о чем говорилось выше, сказано потому, что Пинский кооппром уверенно занял свою нишу на отечественном потребительском рынке и уступать ее никому не собирается. И вот здесь непременно следует сказать достаточно банальную истину: все успехи были бы недостижимы, не будь в кооппроме такого дружного и слаженного коллектива, костяк которого составляют люди, бесконечно преданные своей, на первый взгляд, весьма прозаичной профессии. Впрочем, разговоры об «однообразии скучной работы» здесь лучше не начинать. Вам, как дважды два, докажут, что любое дело на таком динамично функционирующем предприятии не может быть «скучным и однообразным» по определению, а чтобы понять это, нужно всего ничего: быть профессионалом и любить свою работу.

А это как раз те качества, которые присущи начальнику участка по изготовлению полуфабрикатов и колбасных изделий Светлане Леонидовне Почуйко. Вот где родители угадали с именем! Она и в самом деле очень светлый, улыбчивый человек, извините за газетный штамп – душа коллектива, где ее по-настоящему уважают и искренне любят. Наверное, можно было выбрать и другую кандидатуру для этих заметок, благо передовиков на предприятии хватает. Но вот что задело: из своих 36 лет 16 Светлана Леонидовна проработала в кооппроме. Выпускница городской СШ № 3, она пришла в кооппром после окончания тогдашнего техникума мясной и молочной промышленности в 2002 году и с тех пор места работы не меняла – в ее трудовой книжке одна-единственная запись. Хотя, если подробнее, то записи там имеются, но все о переходе на другую должность: после техникума – лаборант химводоочистки. Тут же она поступает на заочное отделение Могилевского университета продовольствия, который с блеском окончит, получив диплом инженера-технолога. Но к тому времени Светлана Леонидовна становится сначала мастером участка, позже – заведующей производством, а в 2009 году – начальником участка.

А участок, надо вам заметить, достаточно непростой. Здесь трудится 18 человек, есть люди таких специальностей, как составитель фарша, формовщик колбасных изделий, аппаратчик термичной обработки мясопродуктов, оператор-компьютерщик… Сами понимаете: чтобы руководить такой командой, нужно не просто иметь представление о каждом звене производственного процесса, а знать и уметь хотя бы чуть больше занятого на них специалиста. Как это удается Светлане Леонидовне, вполне можно судить по тому, что участок считается лучшим на предприятии.

Юрий Сергеев.