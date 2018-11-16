Педагог Чуховской школы Дмитрий Наривончик отработал уже третью уборочную кампанию



Без малого 15 лет работники системы образования, члены отраслевого профсоюза, оказывают помощь сельхозпредприятиям в уборочных кампаниях и за добросовестную работу награждаются грамотами, ценными подарками районного, областного, Центрального комитетов отраслевого профсоюза. Не стал исключением и нынешний год. Кто-то уже участвовал в уборке неоднократно. Например, водитель автобуса Ласицкой СШ С.С. Васильев – уже в 12-й раз, для кого-то она была первой. Педагог Чуховской СШ Д.П. Наривончик отработал свою третью уборочную кампанию.

Дмитрий Павлович – учитель производственного обучения, а с недавнего времени – и учитель технического труда. 20 лет он работает в школе, в которой когда-то учился сам.

Он родился и вырос в Чухово. После окончания школы поступил в Пинский индустриально-педагогический техникум на отделение «трудовое обучение и черчение» (в 2010 году Д.П. Наривончик получил высшее образование в Мозырском педуниверситете по специальности «учитель труда и черчения»). Потом была служба в армии. А спустя буквально несколько месяцев после возвращения домой Дмитрий устроился на работу в Чуховскую школу. Сначала был лаборантом, потом стал вести уроки рисования и пения. Дмитрий Павлович обладает прекрасным слухом и голосом, сам выучился играть на баяне.

Между прочим, с творчеством он не расстается и сейчас – в Чуховском Доме культуры работает по совместительству художественным руководителем.

Спустя время Дмитрий Павлович стал учителем производственного обучения. На своих уроках педагог учит ребят устройству тракторов, вождению, и школьники имеют возможность получить водительскую категорию «А» на управление трактором. В Чуховской школе, кстати, созданы прекрасные условия для обучения: здесь есть техника – трактора, разные сельхозагрегаты, трактородром. Иногда вместе с учениками учитель заглядывает и в местное сельхозпредприятие – познакомиться с новинками техники.

К технике Дмитрия тянуло с детства. Наверное, хорошим примером послужил его папа Павел Дмитриевич. Дмитрий, шестой ребенок в семье, восхищается своим отцом. Тот был участником войны, 6 лет после ее окончания служил в Германии. Когда вернулся домой, стал первым шофером в колхозе. К сожалению, появились небольшие проблемы со зрением, и Павла Дмитриевича перевели на трактор. А когда отец уходил на пенсию, ему подарили тот самый Т-16: если кто помнит, это маленький трактор с кузовом впереди. Он на ходу до сих пор и используется для разных нужд: и дома по хозяйству, и родственникам помочь.

У педагогов отпуск большой, и практически каждый раз Дмитрий Павлович старался в это время где-то подработать. Конечно, лучше всего, когда нет необходимости ехать далеко от дома. Три года назад такая возможность ему представилась. На той улице в Чухово, где находится дом семьи нашего героя, живут комбайнеры, которые постоянно задействованы на уборочной. Среди них и двоюродный брат Дмитрия Павловича Сергей Петрович Будько. Как-то зашла речь о том, что у него, оказывается, нет помощника. Кто-то из коллег возьми да и скажи: «А почему бы не предложить Дмитрию поработать с тобой?». А и в самом деле, почему нет? В технике он разбирается будь здоров, человек надежный, да как раз и свободен в это время. Так Дмитрий Павлович стал помощником комбайнера в ОАО «Новодворское-Агро».

– Работа ответственная, – говорит Дмитрий Павлович, – особенно много требований к технике безопасности. Нужно быть очень осторожным. Поэтому каждый день проверяли, все ли в порядке с техникой, если требовалось, заменяли необходимые узлы и детали.

Комбайн КЗС-1218, на котором трудился Дмитрий Павлович, отработал 7-й сезон. И перед началом каждого из них проводится его полное техническое обслуживание. Дается несколько недель для подготовки техники к выезду в поле. Комбайн должен быть полностью готов к работе без сбоев, чтобы процесс уборки не прекращался из-за непредвиденной поломки. Всем этим занимается именно помощник комбайнера. Он и во время уборки непрерывно следит за технической исправностью агрегата, на котором работает, находясь рядом с комбайнером. Иногда доводится помогать и коллегам в случае поломки.

– Коллектив у нас подобрался дружный, – говорит Дмитрий Павлович. – Если вдруг у кого-то что-то сломалось, и один не может справиться или нет подходящей детали, отправляемся к нему на помощь. И это здорово. В нужный момент тебе кто-то так же поможет.

…Кажется, не так давно закончилась уборочная кампания. Но время летит незаметно, еще немного, и вновь по полю пойдут комбайны. Дмитрию Павловичу по душе работа хлебороба, и если его снова позовут в помощники комбайнера, он ни за что не откажется от такого предложения.

Инна УРБАНОВИЧ.