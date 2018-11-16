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Педагог Чуховской школы Дмитрий Наривончик отработал уже третью уборочную кампанию
17.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Он родился и вырос в Чухово. После окончания школы поступил в Пинский индустриально-педагогический техникум на отделение «трудовое обучение и черчение» (в 2010 году Д.П. Наривончик получил высшее образование в Мозырском педуниверситете по специальности «учитель труда и черчения»). Потом была служба в армии. А спустя буквально несколько месяцев после возвращения домой Дмитрий устроился на работу в Чуховскую школу. Сначала был лаборантом, потом стал вести уроки рисования и пения. Дмитрий Павлович обладает прекрасным слухом и голосом, сам выучился играть на баяне.
Спустя время Дмитрий Павлович стал учителем производственного обучения. На своих уроках педагог учит ребят устройству тракторов, вождению, и школьники имеют возможность получить водительскую категорию «А» на управление трактором. В Чуховской школе, кстати, созданы прекрасные условия для обучения: здесь есть техника – трактора, разные сельхозагрегаты, трактородром. Иногда вместе с учениками учитель заглядывает и в местное сельхозпредприятие – познакомиться с новинками техники.
К технике Дмитрия тянуло с детства. Наверное, хорошим примером послужил его папа Павел Дмитриевич. Дмитрий, шестой ребенок в семье, восхищается своим отцом. Тот был участником войны, 6 лет после ее окончания служил в Германии. Когда вернулся домой, стал первым шофером в колхозе. К сожалению, появились небольшие проблемы со зрением, и Павла Дмитриевича перевели на трактор. А когда отец уходил на пенсию, ему подарили тот самый Т-16: если кто помнит, это маленький трактор с кузовом впереди. Он на ходу до сих пор и используется для разных нужд: и дома по хозяйству, и родственникам помочь.
У педагогов отпуск большой, и практически каждый раз Дмитрий Павлович старался в это время где-то подработать. Конечно, лучше всего, когда нет необходимости ехать далеко от дома. Три года назад такая возможность ему представилась. На той улице в Чухово, где находится дом семьи нашего героя, живут комбайнеры, которые постоянно задействованы на уборочной. Среди них и двоюродный брат Дмитрия Павловича Сергей Петрович Будько. Как-то зашла речь о том, что у него, оказывается, нет помощника. Кто-то из коллег возьми да и скажи: «А почему бы не предложить Дмитрию поработать с тобой?». А и в самом деле, почему нет? В технике он разбирается будь здоров, человек надежный, да как раз и свободен в это время. Так Дмитрий Павлович стал помощником комбайнера в ОАО «Новодворское-Агро».
Комбайн КЗС-1218, на котором трудился Дмитрий Павлович, отработал 7-й сезон. И перед началом каждого из них проводится его полное техническое обслуживание. Дается несколько недель для подготовки техники к выезду в поле. Комбайн должен быть полностью готов к работе без сбоев, чтобы процесс уборки не прекращался из-за непредвиденной поломки. Всем этим занимается именно помощник комбайнера. Он и во время уборки непрерывно следит за технической исправностью агрегата, на котором работает, находясь рядом с комбайнером. Иногда доводится помогать и коллегам в случае поломки.
…Кажется, не так давно закончилась уборочная кампания. Но время летит незаметно, еще немного, и вновь по полю пойдут комбайны. Дмитрию Павловичу по душе работа хлебороба, и если его снова позовут в помощники комбайнера, он ни за что не откажется от такого предложения.
Инна УРБАНОВИЧ.
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