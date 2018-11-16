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Судьба Аллы Васильевны Апанасевич связана с её малой родиной, с Парохонском
17.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Вообще, на МТК № 3 сложился сплоченный и хороший коллектив, где каждый отвечает за свой участок работы. Сложно представить производственный процесс без операторов машинного доения, от которых во многом зависят и показатели, и конечный результат. И одна из самых опытных – именно Алла Васильевна Апанасевич. В сфере молочного животноводства она неустанно трудится вот уже более 20 лет. О том, что знает свое дело досконально, говорит и тот факт, что на заслуженный отдых коллектив ее пока не отпускает. А где еще найдешь такого умелого специалиста?
Так сложилось, что судьба скромной труженицы Аллы Апанасевич связана с ее малой родиной, с Парохонском. Как говорится, где родился, – там и пригодился. Здесь она родилась и выросла, здесь встретила свою вторую половинку. В семье родилось трое детей – двое сыновей и дочка, которые, кстати, также предпочли не искать счастья на чужбине. У моей собеседницы уже трое внуков.
…Поначалу Алла Васильевна работала поваром в столовой хозяйства, а затем перешла дояркой на ферму. Признается – были сомнения, что не справится. Но все получилось, ведь никакой работы Алла Васильевна, которая выросла в простой крестьянской семье, никогда не боялась. Вспоминает – когда-то приходилось ездить на дойку на болото, за много километров от деревни. Трудились на открытом воздухе, в резиновых сапогах, таскали тяжелые бидоны с молоком. Из оборудования – лишь передвижные «елочки»…
Сегодня условия труда у операторов машинного доения гораздо лучше, молочно-товарный комплекс оснащен современным оборудованием. Да и в целом ОАО «Парохонское» – ведущее хозяйство не только в районе, но и в области, здесь давно сформировался коллектив высококлассных специалистов. Так что почти каждого из них можно ставить в пример.
Гордится хозяйство работой молочно-товарного комплекса. На МТК № 3 поголовье насчитывает 1 865 голов, дойного стада – 800 голов. Удой на корову за 9 месяцев текущего года составил 5 822 килограмма (прибавка к прошлому году составляет 85). Сортом «экстра» сдают 97 процентов молока (прибавка к прошлому году составляет 15,5).
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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