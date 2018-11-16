Судьба Аллы Васильевны Апанасевич связана с её малой родиной, с Парохонском



«Наша Васильевна». Именно так тепло называют коллеги героиню этого материала, оператора машинного доения молочно-товарного комплекса № 3 ОАО «Парохонское» Аллу Васильевну Апанасевич. Она дарит окружающим теплоту своей души и мудрость богатого жизненного опыта.

Вообще, на МТК № 3 сложился сплоченный и хороший коллектив, где каждый отвечает за свой участок работы. Сложно представить производственный процесс без операторов машинного доения, от которых во многом зависят и показатели, и конечный результат. И одна из самых опытных – именно Алла Васильевна Апанасевич. В сфере молочного животноводства она неустанно трудится вот уже более 20 лет. О том, что знает свое дело досконально, говорит и тот факт, что на заслуженный отдых коллектив ее пока не отпускает. А где еще найдешь такого умелого специалиста?

«Наша Васильевна – опытный работник, очень ответственная. Ей можно доверять, и мы знаем, что важный и непростой участок – раздой первотелок – в надежных руках», – говорит начальник МТК № 3 Валентина Николаевна Пекун.

Так сложилось, что судьба скромной труженицы Аллы Апанасевич связана с ее малой родиной, с Парохонском. Как говорится, где родился, – там и пригодился. Здесь она родилась и выросла, здесь встретила свою вторую половинку. В семье родилось трое детей – двое сыновей и дочка, которые, кстати, также предпочли не искать счастья на чужбине. У моей собеседницы уже трое внуков.

…Поначалу Алла Васильевна работала поваром в столовой хозяйства, а затем перешла дояркой на ферму. Признается – были сомнения, что не справится. Но все получилось, ведь никакой работы Алла Васильевна, которая выросла в простой крестьянской семье, никогда не боялась. Вспоминает – когда-то приходилось ездить на дойку на болото, за много километров от деревни. Трудились на открытом воздухе, в резиновых сапогах, таскали тяжелые бидоны с молоком. Из оборудования – лишь передвижные «елочки»…

– Моим первым наставником был Сергей Федорович Токарь, который всегда помогал советами, многому учил. Очень нравится и теперешний коллектив, все друг друга поддерживают. Хочется сказать о начальнике комплекса В.Н. Пекун – благодаря ей у нас всегда порядок и дисциплина, – говорит Алла Васильевна.

Сегодня условия труда у операторов машинного доения гораздо лучше, молочно-товарный комплекс оснащен современным оборудованием. Да и в целом ОАО «Парохонское» – ведущее хозяйство не только в районе, но и в области, здесь давно сформировался коллектив высококлассных специалистов. Так что почти каждого из них можно ставить в пример.

Гордится хозяйство работой молочно-товарного комплекса. На МТК № 3 поголовье насчитывает 1 865 голов, дойного стада – 800 голов. Удой на корову за 9 месяцев текущего года составил 5 822 килограмма (прибавка к прошлому году составляет 85). Сортом «экстра» сдают 97 процентов молока (прибавка к прошлому году составляет 15,5).

– Трудиться в животноводстве – непросто, нагрузка большая. Но если любишь то, что делаешь, то уходить не хочется. Так что пока будет позволять здоровье, еще поработаю, – с улыбкой говорит Алла Васильевна.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.