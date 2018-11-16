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ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы
17.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Инспекторы ГАИ, особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дородного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.
Неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от минусовых до плюсовых значений могут привести к внезапному образованию гололедицы на дорогах.
Подразделениями ГАИ организован контроль состояния проезжей части, в случае необходимости оказывается содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.
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