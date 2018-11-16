ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы



По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, в связи со сложными погодными условиями и уменьшением светового дня, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения ПДД сотрудники Госавтоинспекции будут переведены на усиленный вариант несения службы.

Инспекторы ГАИ, особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дородного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.

Неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от минусовых до плюсовых значений могут привести к внезапному образованию гололедицы на дорогах.

Подразделениями ГАИ организован контроль состояния проезжей части, в случае необходимости оказывается содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.