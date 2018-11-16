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Любовь с разницей в 26 лет и защита прав кур. Любопытные детали из жизни Софи Марсо

17.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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За всю свою карьеру Софи Марсо собрала не так уж много наград, но это не помешало ей добиться признания и восхищения миллионов. Сегодня актрисе исполняется 52 (кто бы мог подумать, да?), и по этому прекрасному поводу мы собрали пару интересных историй — от неудавшейся пластинки до борьбы за права пернатых.


Фото: pinterest.com

В честь авеню

Свою первую роль Марсо получила случайно. Отправившись на кастинг «за компанию», Софи обошла не только свою подругу, с которой пришла на пробы, но и еще пару тысяч претенденток. Кстати, тогда же юная актриса обзавелась псевдонимом: ее настоящая фамилия — Мопю — не слишком впечатляла режиссера картины Клода Пинто. Или саму Софи: есть мнение, что она сама подписалась названием любимой авеню.


Фото: googleusercontent.com / Автор: Picasa / Cофи и в детстве была красавицей

«Бум» имел большой успех, а спустя два года вышло продолжение ленты. Именно оно принесло Софи настоящую славу и, пожалуй, самую крупную награду за всю ее кинокарьеру — премию «Сезар».

«Преступление» и наказание

После триумфального дебюта предложения посыпались на юную Марсо пачками, и в 16 лет она уже играла рука об руку с Жераром Депардье и Катрин Денев. Родители актрисы, решив посодействовать успеху дочери (или же собственному благосостоянию — семья Мопю была не слишком богата), подписали от ее имени пятилетний контракт с Gaumont — крупнейшей французской киностудией того времени. Вот только Софи их стараний не оценила. И более того, чуть не попала за решетку.


Фото: Reddit.com / Дерзкая и свободная француженка Софи в фотосессии 1992 года

После попытки расторгнуть договор с компанией Марсо получила счет-неустойку на 1 миллион франков. История могла закончиться плачевно, если бы не тогдашний ухажер девушки Анджей Жулавски: он не только нанял для Софи юриста, но и погасил долг.

Настоящая любовь

Софи было лишь 16, Анджею — 42, но несмотря на огромную разницу в возрасте, связывало их многое. По признанию самой Марсо, Жулавски был для нее и прекрасным любовником, и заботливым отцом, и режиссером, который пусть не принес успеха, но раскрыл ее как актрису.


Фото: pinterest.com / Софи и ее первая любовь

Вместе с любимым мужчиной Софи прожила 16 лет: выучила его родной язык, уехала в Польшу. Долгие годы Жулавски отказывался заводить детей, но в итоге именно он подарил Марсо то, о чем она так долго мечтала — возможность стать матерью.


Фото: pinterest.com

Они расстались в уже далеком 2002-м. Софи решила, что ей пора идти дальше: родила дочь от второго гражданского супруга, вышла замуж уже за третьего и даже успела развестись. А в 2016-м после продолжительной болезни Жулавски скончался. На похоронах Софи плакала.

Проба пера

Не все удавалось Софи Марсо так же хорошо, как игра в кино. Например, в 1985 году она попробовала себя в роли певицы и записала сольный альбом Certitude. Успеха пластинка не имела — вышла ограниченным тиражом и заинтересовала разве что преданных фанатов актрисы.


Фото: pinterest.com

А в 1996 году вышла полуавтобиографичная книга «Лгунья». Софи, по ее собственным словам, постеснялась раскрыться полностью, поэтому реальные факты из жизни разбавила выдуманными историями. Критики такой подход не оценили и разбили книжный дебют Марсо в пух и прах.


Фото: kinopoisk.ru / Одна из ярких работ Марсо — роль в фильме «Одна встреча». LADY рекомендует к просмотру!

Фото: kinopoisk.ru / В фильме «Не оглядывайся» встретились две красавицы — Беллуччи и Марсо

Защита пернатых

Софи Марсо — не только потрясающая красавица и актриса, но еще и борец за права животных. В частности, вместе с коллегой по цеху Бриджит Бардо она выступает против корриды.


Фото: vk.com/sophie_marceau / Животные — любовь с детства

А недавно поддержала… кур! И выпустила целый ролик о том, как на самом деле пернатые живут в неволе: «Эти птицы никогда не видели неба, солнца, даже травы. В таких условиях многие курицы умирают. Но их тела не успевают вовремя убрать, и часто они продолжают разлагаться в клетках».

 
 
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Сегодня актрисе исполняется 52 (кто бы мог подумать, да?), и по этому прекрасному поводу мы собрали пару интересных историй - от неудавшейся пластинки до борьбы за...
 
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