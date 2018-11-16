Светлана Романенко стала на ферме по-настоящему своим человеком





В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» работает много достойных людей. Среди них – оператор машинного доения МТФ «Комплекс» Светлана Романенко. Руководство хозяйства тепло отзывается о ней, отмечает высокий профессионализм и преданность любимой работе.

Светлана Эдуардовна родилась и выросла в д. Поколюбичи Гомельского района. Будучи старшей дочерью в многодетной семье, с детства помогала матери, которая работала оператором машинного доения в местном хозяйстве, с воспитанием шестерых младших детей, поэтому такие качества, как трудолюбие, ответственность и умение заботиться, были знакомы ей не понаслышке с малых лет.

Когда пришло время определяться с будущей профессией, наша героиня сделал весьма необычный выбор: окончив трехгодичные образовательные курсы при гомельском заводе «Кристалл», она освоила довольно редкую специальность – огранщик алмазов в бриллианты. Проработав два года, Светлана встретила своего будущего супруга Александра, уроженца агрогородка Пенчин, и, как водится, последовала за ним на его малую родину, где устроилась на «Эксбазу «Пенчин» оператором машинного доения.

– Долгое время я трудилась на МТФ «Пенчин», где у нас было по 50 голов в группе. С открытием МТФ «Комплекс» получила предложение перейти работать сюда. Здесь нагрузка возросла в несколько раз: сегодня на ферме содержится 480 голов скота, который обслуживаем мы вдвоем с напарницей. Работаем по графику 4 рабочих дня – 2 выходных. Но, конечно, условия труда здесь в разы лучше: если там все приходилось делать вручную, то здесь процесс дойки построен на современных технологиях, механизирован, что значительно облегчает нам работу, – говорит Светлана Эдуардовна.

Как признается женщина, за годы работы она прикипела душой к своим буренкам, относится к каждой из них как к своему ребенку, для каждой у нее найдется ласковое слово. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Светлана Эдуардовна стала на ферме по-настоящему своим человеком. Работа у нее в руках спорится, а все потому, что работа эта – любимая.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.