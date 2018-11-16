ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Романенко стала на ферме по-настоящему своим человеком

17.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Светлана Романенко стала на ферме по-настоящему своим человеком

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» работает много достойных людей. Среди них – оператор машинного доения МТФ «Комплекс» Светлана Романенко. Руководство хозяйства тепло отзывается о ней, отмечает высокий профессионализм и преданность любимой работе.

Светлана Эдуардовна родилась и выросла в д. Поколюбичи Гомельского района. Будучи старшей дочерью в многодетной семье, с детства помогала матери, которая работала оператором машинного доения в местном хозяйстве, с воспитанием шестерых младших детей, поэтому такие качества, как трудолюбие, ответственность и умение заботиться, были знакомы ей не понаслышке с малых лет.

Когда пришло время определяться с будущей профессией, наша героиня сделал весьма необычный выбор: окончив трехгодичные образовательные курсы при гомельском заводе «Кристалл», она освоила довольно редкую специальность – огранщик алмазов в бриллианты. Проработав два года, Светлана встретила своего будущего супруга Александра, уроженца агрогородка Пенчин, и, как водится, последовала за ним на его малую родину, где устроилась на «Эксбазу «Пенчин» оператором машинного доения.

– Долгое время я трудилась на МТФ «Пенчин», где у нас было по 50 голов в группе. С открытием МТФ «Комплекс» получила предложение перейти работать сюда. Здесь нагрузка возросла в несколько раз: сегодня на ферме содержится 480 голов скота, который обслуживаем мы вдвоем с напарницей. Работаем по графику 4 рабочих дня – 2 выходных. Но, конечно, условия труда здесь в разы лучше: если там все приходилось делать вручную, то здесь процесс дойки построен на современных технологиях, механизирован, что значительно облегчает нам работу, – говорит Светлана Эдуардовна.

Как признается женщина, за годы работы она прикипела душой к своим буренкам, относится к каждой из них как к своему ребенку, для каждой у нее найдется ласковое слово. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Светлана Эдуардовна стала на ферме по-настоящему своим человеком. Работа у нее в руках спорится, а все потому, что работа эта – любимая.

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» работает много достойных людей. Среди них – оператор машинного доения МТФ «Комплекс» Светлана Романенко....
 
Новости дня
Новости разные
 
Автосервисам Гродно не хватает сотрудников. Всех толковых «вымывает» Польша и забирает армия?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика