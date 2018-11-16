За что белоруска стала «Женщиной года» гламурной России

В стенах Российского академического молодежного театра награды получили Ксения Собчак, Рома Зверь и многие другие известные персоны, отличившиеся в этом году.

Ноябрь 2018-го. На вручении премии «Женщина года» по версии журнала Glamour

— Когда-то я ненавидела себя, свой нос, свои уши и была дико не уверена в себе. Поэтому прошу вас, любите себя! И не слушайте тех, кто в вас не верит! Они — просто дураки, — эмоционально высказалась Бортич, забирая свою награду,Сплетник.