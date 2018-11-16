В Каменецком районе задержали мужчину, который угрожал ружьем односельчанам

В милицию позвонила жительница деревни Ставы. Она сообщила, что 8 ноября около 23:00 в ее дом зашел 42-летний односельчанин. Он угрожал ей ружьем, дважды выстрелил в стену. Затем мужчина направился к другому дому. Зайдя туда, приставил к голове хозяина 1960 года рождения ружье, угрожал убийством, после этого скрылся.





сообщил belta.by официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко. – Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве Каменецкого района. Проводятся дальнейшие следственные действия. Сейчас ведутся поиски ружья, которым мужчина угрожал односельчанам, –belta.by официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.









Где мужчина прятался почти неделю, пока не сообщается.



