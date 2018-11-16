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В Каменецком районе задержали мужчину, который угрожал ружьем односельчанам

17.11.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК – хулиганство.

В милицию позвонила жительница деревни Ставы. Она сообщила, что 8 ноября около 23:00 в ее дом зашел 42-летний односельчанин. Он угрожал ей ружьем, дважды выстрелил в стену. Затем мужчина направился к другому дому. Зайдя туда, приставил к голове хозяина 1960 года рождения ружье, угрожал убийством, после этого скрылся.

– Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве Каменецкого района. Проводятся дальнейшие следственные действия. Сейчас ведутся поиски ружья, которым мужчина угрожал односельчанам, – сообщил belta.by официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Где мужчина прятался почти неделю, пока не сообщается.


 
 
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В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК – хулиганство.
 
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