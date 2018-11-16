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В субботу в Минске пройдет прощание с писателем Владиславом Ахроменко
В субботу, 17 ноября, в Минске пройдет прощание с умершим белорусским писателем Владиславом Ахроменко (1965 — 2018). Оно пройдет с 10:00 до 11:20 в Красном костеле (костеле святых Симеона и Елены).
Похоронят Ахроменко на Западном кладбище столицы.
Владислав Ахроменко умер 10 ноября после тяжелого инфаркта, перенесенного в конце октября. Это случилось в Белостоке, куда писатель приехал по делам.
Последние годы Ахроменко плотно работал с архивами КГБ, которые открыли украинские власти. Серию его материалов можно посмотреть
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В субботу, 17 ноября, в Минске пройдет прощание с умершим белорусским писателем Владиславом Ахроменко (1965 — 2018). Оно пройдет с 10:00 до 11:20 в Красном костеле (костеле...
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