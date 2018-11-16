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Чиновник получил 5 лет колонии за махинации на «Дожинках»

17.11.2018 08:31 — Разное | Партизан  
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В суде Жабинковского района вынесли приговор в отношении бывшего заместителя председателя райисполкома. Экс-руководитель признан виновным в превышении власти и служебных полномочий.



В 2016 году по итогам конкурса на расчетный счет управления сельского хозяйства и продовольствия Жабинковского райисполкома поступила премия 5,5 тысячи рублей. Как госслужащий чиновник не мог претендовать на эти деньги, поэтому распределил премии среди своих подчинённых. Затем он потребовал от каждого из них передать ему половину суммы.

 

В том же году при проведении областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі» он получил ценности, стоимость которых была включена в завышенную сумму по оплате питания делегации.

 

Кроме того, с марта 2014 года по ноябрь 2016-го требовал у фермера 104 мешка свелковичного сахара.


 


Суд приговорил экс-руководителя к 5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности.

 
 
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В суде Жабинковского района вынесли приговор в отношении бывшего заместителя председателя райисполкома. Экс-руководитель признан виновным в превышении власти и...
 
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