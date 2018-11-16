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Серена Уильямс: прокомментировала скандальный финал US Open

17.11.2018 08:18 — Разное | Партизан  
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Серена Уильямс в профайле американского GQ, признавшего ее женщиной года, прокомментировала скандальный финал US Open, где была лишена гейма за неспортивное поведение, что восприняла как проявление сексизма со стороны судьи на вышке Карлоса Рамоса.


Фото: REUTERS/Robert Deutsch/USA TODAY Sports


«Я не помню, что именно там происходило, честно говоря. Я сознательно старалась об этом не думать. Телевизор не смотрю, стараюсь не выходить из своего пузыря. Не хочу вникать в мнения других людей. Пусть думают что хотят.

Можно поизучать, как относятся к черным женщинам на рабочих местах — об этом есть целые работы. Как с нами обходятся, когда мы злимся, по сравнению с белыми женщинами, белыми мужчинами, черными мужчинами в этом же состоянии. Мы на самом дне иерархии.

Бретт Кавано (член Верховного суда США, утвержденный в этой пожизненной должности этой осенью, несмотря на обвинение в попытке изнасилования) — белый мужчина. Я черная женщина. Ему позволено гораздо больше, чем мне. Такова сегодняшняя реальность. Это факт. Буквально. Можете не верить мне — но посмотрите на факты.

Это нельзя принимать. Об этом нужно говорить, как это делаю я. Чтобы следующему поколению жилось лучше».


 
 
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Серена Уильямс в профайле американского GQ, признавшего ее женщиной года, прокомментировала скандальный финал US Open, где была лишена гейма за неспортивное...
 
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