Серена Уильямс: прокомментировала скандальный финал US Open

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«Я не помню, что именно там происходило, честно говоря. Я сознательно старалась об этом не думать. Телевизор не смотрю, стараюсь не выходить из своего пузыря. Не хочу вникать в мнения других людей. Пусть думают что хотят.





Можно поизучать, как относятся к черным женщинам на рабочих местах — об этом есть целые работы. Как с нами обходятся, когда мы злимся, по сравнению с белыми женщинами, белыми мужчинами, черными мужчинами в этом же состоянии. Мы на самом дне иерархии.





Бретт Кавано (член Верховного суда США, утвержденный в этой пожизненной должности этой осенью, несмотря на обвинение в попытке изнасилования) — белый мужчина. Я черная женщина. Ему позволено гораздо больше, чем мне. Такова сегодняшняя реальность. Это факт. Буквально. Можете не верить мне — но посмотрите на факты.





Это нельзя принимать. Об этом нужно говорить, как это делаю я. Чтобы следующему поколению жилось лучше».



