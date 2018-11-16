"Жалеть на дороге не будут". Как единственный в стране инструктор учит колясочников водить машину

«Ношу своих курсантов на руках, но это часть моей работы», — говорит инструктор по вождению Сергей Арбузов. Уже шесть лет парень обучает вождению на автомобиле и мотоцикле. Но Сергей в своей профессии уникален — он единственный мастер в Беларуси, который учит ездить людей с ограниченными возможностями. Парень рассказал AUTO.TUT.BY о своих «особенных» курсантах, которых матерят другие автомобилисты, а также о том, почему не все могут быть водителями и чем ему нравится работа, за которую платят не очень много.





Людям с инвалидностью, особенно тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, автомобиль помогает открыть мир, не быть отрезанным от общества и чувствовать себя более уверенно и независимо. Для многих из них получить водительские права и иметь машину — самая заветная мечта в жизни. Ну, а мастер, который обучает вождению, для них как волшебник, исполняющий желание. Сегодня с такой «магической силой», преподавательским талантом и железным терпением в Беларуси работает лишь один человек — 29-летний Сергей Арбузов, инструктор столичной автошколы «СпецАвтоМастер».

Со своим юридическим образованием парень вполне мог бы носить белый воротничок, сидеть в теплом кресле за полированным столом и иметь чистые руки офисного работника. Но через несколько лет после получения водительского удостоверения Сергей решил, что будет заниматься тем, что ему больше по душе, — учить людей.

— Думаю, так получилось неслучайно: мой отец тоже работал инструктором в автошколе, с детства я был знаком с его работой, и она мне очень нравилась. Кстати, учил меня ездить на машине тоже папа, — говорит Сергей.





В 23 года Сергей устроился инструктором в частную автошколу. А еще через год, когда директор предприятия решил обучать вождению людей с инвалидностью, вызвался работать на новом направлении.

— Собственно, на эту роль никто из инструкторов нашей автошколы больше не претендовал. Наши мастера были люди пенсионного возраста, связываться с чем-то новым им не хотелось, а может, опасались специфического контингента курсантов. Но я, самый молодой и горячий, решил: займусь.

«Мой первый ученик — мужчина с ампутированной рукой»

Автошкола переоборудовала под ручное управление Nissan Micra на автоматической коробке переключения передач.

— Управлять авто с ручным управлением несложно. Тут главное — понять, как работают все эти рычаги, привыкнуть к ним. Мне для этого понадобилась неделя, потом на это авто пришли первые курсанты, — говорит Сергей.

Своего первого «особенного» учащегося инструктор помнит и сейчас — это был мужчина с ампутированной рукой. После появились и другие желающие: направление было для автошкол новым, а люди с ограниченными возможностями ждали его открытия.

В отделении по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров Минска отмечают , что ручное управление имеет разные модификации: вождение авто только руками: в случаях, когда у человека нет одной или обеих ног;

вождение авто с помощью обеих рук и одной ноги: когда у человека нет одной ноги, но две руки здоровы;

вождение авто, когда у человека нет одной руки или одной руки и ноги: здесь нужна АКПП.

— Начинать работать было нетрудно — первые курсанты попались без проблем. Это только на первый взгляд казалось, что они сложные, но на самом деле с ними легко общаться, они впитывали каждое мое слово и хорошо обучались. Скажу даже, что они подходят к обучению серьезнее и ответственнее, чем те, у кого руки-ноги на месте и нет никаких ограничений.





Однако через некоторое время Сергей ощутил на себе, что не со всеми «особенными» курсантами получается так гладко, как хотелось бы.

— Из своей практики я понял: претенденты на водительские права делятся на две категории: кто управлять авто сможет и кому это не дано. Это относится и к здоровым людям, и к инвалидам, — категорично заявляет Сергей.

Конечно, по мнению инструктора, если человек с инвалидностью мечтает управлять автомобилем, надо пробовать.

— Но я считаю, если врач несколько раз вам говорит, что допустить вас к вождению не может по состоянию здоровья, то хорошо подумайте, прежде чем доказывать обратное.

Мастер вспомнил, как совсем недавно к нему на авто с ручным управлением пришла молоденькая девушка, у которой было очень плохое зрение и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

— Ей долго не разрешали обучаться вождению врачи — несколько раз отказывали в выдаче медсправки. Девушка и ее мама неоднократно жаловались на медиков в вышестоящие инстанции. В конце концов медсправку выдали. Но лучше бы не выдавали…

На практических занятиях ей было трудно: она не видела бордюров, замечала людей, дорожные знаки и светофоры, лишь подъехав к ним очень близко. Каждый урок вождения проходил как в первый раз: девушка напрочь забывала о том, что ей говорил инструктор на прошлом занятии.

— Она отъездила все занятия, но внутренний экзамен по вождению безуспешно пыталась сдать несколько раз. Естественно, к экзамену в ГАИ мы ее тоже допустить не могли. Мама девушки высказывала нам претензии. Объясняли ей, что выпускать на дорогу ее дочь опасно, мы не можем ей этого позволить, она же и себя убьет, и людей покалечит!





Встречались среди курсантов и упрямцы, которых Сергею приходилось переубеждать и учить по-новому. Это касается тех, кому первые уроки вождения дал отец, дедушка или муж.

— Люди учат так, как сами умеют ездить. Не всегда это правильно. Но курсанты убеждены: родственники плохого не посоветуют. Переубеждаю, доказываю, привожу примеры.

Бывают курсанты, которые сами не прочь показать инструктору, «где его место», но чаще встречаются такие среди здоровых людей.

— Как-то женщину мне передали от другого инструктора — не заладился у них процесс обучения. Выезжаю с ней в город и вижу: ПДД она не знает, знаки и разметку читать не умеет. Пробую объяснить ей теорию, а она мне: «Вы кто такой: педагог по теории или по вождению? А раз по вождению, то катайте меня!» Оказалось, дама двоечница — несколько «хвостов» по ПДД, да еще упрямица. Отказался и я от такой ученицы.

Не добавляют Сергею Арбузову позитива в работе новости о том, что кто-то из его бывших учеников был лишен водительских прав, а такие случаи встречаются.

— Езжу часто на пересдачи экзаменов в ГАИ. Раньше мне было непонятно: как можно инвалида лишить прав? Это все равно что ног лишить.

В одном из райцентров Сергей подошел на площадке к инспектору ГАИ, чтобы узнать: ну неужто надо сразу так строго — лишать прав несчастного человека, ведь можно войти в положение?

— Оказывается, ГАИ не раз «входила в положение»: несколько раз ловила его пьяным за рулем, и машину забирали, домой человека отвозили, в авто его закрывали, чтобы проспался. А он все равно пьет. Порокам все подвластны…

«ПДД для всех одинаковы, жалеть и уступать на дороге никто не будет»





За пять лет Сергей Арбузов подготовил на авто с ручным управлением не меньше сотни курсантов, самому старшему из которых было около 70 лет, самому младшему — 16.

— Кстати, дедушку учить было очень легко — реакция, память у него отличные. А экзамен сдал с первого раза!

Приезжают учиться в столичную автошколу люди из всех областей Беларуси. Чаще для занятий они выбирают субботу и воскресенье, по этой причине выходные дни у Сергея Арбузова заняты с утра до вечера.

Сергей говорит, что подход к обучению для всех курсантов одинаковый. Режима «лайт» для тех, кто учится ездить на авто с ручным управлением, не предусмотрено.

— На дороге все водители равны, инвалид ты или нет — ПДД для всех одинаковы. И никто никого жалеть и уступать на дороге не будет — суровая действительность. Ведь даже если едешь по полосе на учебной машине и со знаком «Инвалид», то многие автомобилисты нервно и даже неадекватно реагируют, когда авто медленно едет или задерживается на светофоре.

Аварийные ситуации с учебной машиной происходят ежедневно — к этому инструктор привык. По мнению Арбузова, это случается из-за того, что большинство водителей забыли, что «родились они без водительского удостоверения».

— Печально, но примерно два процента водителей из ста знают об изменениях в ПДД, которые вносятся очень часто. Не знают о действии знаков, разметки, начинают подрезать, матом ругаться, а потом узнают, что они не правы, и извиняются, но не все.





«Если кричать на курсанта, он от этого лучше не поедет»

Пока AUTO.TUT.BY беседовал с Сергеем Арбузовым, на занятия по вождению из дома ветеранов, что в Серебрянке, на инвалидной коляске приехала 34-летняя Марина.

— Не трогай меня, я сама пересяду в машину, — заявляет инструктору женщина, подъезжая к учебному автомобилю.

— Просто своих курсантов я часто пересаживаю из инвалидного кресла на водительское, мне не тяжело — работа такая, — объясняет Сергей. — Но Марина у нас дама самостоятельная, от помощи отказалась, к тому же руки у нее очень сильные — справится.

Усевшись за руль, Марина уверенными движениями подогнала под себя кресло, выставила зеркала и скомандовала: «Поехали!» Женщина рассказала, что несколько лет стремилась к тому, чтобы пойти на курсы по вождению, а потом купить свой автомобиль.





— У нас в доме ветеранов почти у всех машины есть. Это так здорово. Я тоже хочу, ведь тогда не надо привязываться к общественному транспорту, искать попутки, просить людей о помощи.

Стоимость обучения в автошколе — 590 рублей, к этой сумме надо прибавить примерно 90 рублей на бензин. А еще надо отложить деньги на экзамены в ГАИ, водительское удостоверение. В итоге получается значительная сумма, причем для инвалидов никаких скидок на обучение нет.

В Белорусском обществе инвалидов (БелОИ) AUTO.TUT.BY рассказали, что до 2007 года автомобиль, бесплатно или с частичной оплатой, государство выделяло людям с инвалидностью и проблемами опорно-двигательного аппарата. Обучались вождению такие люди в автошколах ДОСААФ бесплатно. — Потом перестали выделять машины и решили, что бесплатные курсы тоже не нужны. А люди спрашивают, хотят учиться и ездить. Ведь не всем по плечу такая сумма за обучение, а еще и машину купи, переоборудуй ее. А иногородние и того больше: должны иметь деньги на проезд до автошколы и на проживание, — говорит заместитель председателя Белорусского общества инвалидов Сергей Дроздовский. БелОИ неоднократно обращалось в Совмин и Минтруда с просьбой вернуть эту социальную льготу инвалидам, при этом предлагались разные варианты осуществления этих привилегий. Например, бесплатные курсы по вождению — как один из вариантов реабилитации людей с инвалидностью. — Нам отвечают: считаем это нецелесообразным. Видимо, предполагая, что раз инвалид купил машину, то и на курсы деньги найдет…

— Мне все равно, сколько это стоит. Я так долго мечтала об этом, что готова была платить и больше. Очень хочется стать свободным человеком, а машина дарит это ощущение, — говорит курсантка.





В этот раз у Марины было третье занятие по вождению. По дороге она совершала ошибки и получала замечания от Сергея, но быстро реагировала на них и тут же исправлялась.

— Мариночка, притормаживай, держи дистанцию, ну что, если этот водитель затормозит, успеешь ли ты среагировать? — спокойно и даже ласково голосом говорит инструктор девушке, а сам плавно нажимает на дублирующую педаль тормоза.

— Сергей, я бы успела, не мешай, — спорит Марина.

— А вот сейчас что ты делаешь? Боишься троллейбуса и поэтому лезешь в соседнюю полосу перед микроавтобусом?

— Ну водитель же видит, что едет учебная машина, он должен понимать, что я еще неумека, и уступить, — говорит девушка, в то время когда Сергей придерживает руль и выравнивает колеса авто.

— Не должен он тебя пропускать, нет у тебя преимущества. Покажи поворот, в зеркало посмотри, — все так же ровно говорит Сергей.





Сидя на заднем сиденье учебного авто, мы молча наблюдаем, как проходит занятие, и удивляемся: как инструктор так спокойно реагирует на ошибки Марины, которая, к тому же, сопровождает их острыми репликами?

— Он всегда такой спокойный, — рассказала Марина, остановившись передохнуть. — Я уже прошу, чтобы он бить меня начал. Не знаю, только со мной он такой добрый или со всеми, — шутит девушка.

— Какой смысл кричать на курсантов? Хотя я знаю мастеров, которые орут на учащихся, бьют их по рукам и ногам, наказывают. Но ведь человек от этого быстрее и лучше не поедет. А от крика у кого-то может истерика начаться, получишь обратный эффект, — говорит Сергей.





Но Сергей признался: его спокойствие лишь внешнее, а внутри за все происходящее он очень переживает. Поэтому домой с работы, особенно в выходные, возвращается очень уставший, «выжатый, как лимон». Тем не менее работа ему нравится и менять ее парень не собирается, так же как и отказываться от уроков по обучению вождению инвалидов, хотя никаких доплат за эту работу ему не полагается, а средняя заработная плата составляет около 600 рублей.

— Помню практически всех своих учеников, а они меня не забывают: звонят, поздравляют с праздниками. Это очень благодарные люди. И знаете, я ведь у них тоже учусь — силе воли, тяге к жизни, терпению, упорству. А ведь этому ни на одних курсах не научат…