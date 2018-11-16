Вырос на колесах. Водитель из учхоза стал лучшим в области

Сегодня в Могилеве проходит торжественное мероприятие ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Это главное событие года в жизни аграриев, на котором чествуют тех, кто растит и убирает хлеб, работает на молочнотоварных и животноводческих комплексах и фермах, производит продукты питания и льноволокно. Есть чем гордиться и горецким труженикам.

Район занял второе место в области на уборке зерновых и зернобобовых культур. На областном пьедес­тале почета трое представителей РУП «Учхоз БГСХА». Главный агроном Александр Горбачев на втором месте в соревновании технологов полей. Виктор Василевич и Артемий Костюков стали победителями среди водителей, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов.

Артемий Костюков работает водителем в учхозе БГСХА всего шес­той год, но за это время успел дважды стать победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. В прошлом году завоевал «серебро» среди молодых водителей, а в нынешнем занял первое место. Его результат по итогам уборочной страды 2018 года достоин восхищения: перевез на МАЗ-555 более двух тысяч тонн зерна.

Со вкусом водительского хлеба был знаком не понаслышке. «Вырос на колесах», — так он рассказывает про свое детство





Родом Артемий из деревни Паршино. Отец, Сергей Николаевич, работал механизатором и постоянно брал с собой сына на работу. Артемий исколесил с ним на тракторе и кормоуборочном комбайне немало полей. Именно отец привил ему любовь и уважение к своей профессии, трудолюбие и ответственность за технику, которая всегда должна быть в исправном состоянии. Артемий мечтал стать инженером, но поступить на факультет механизации сельского хозяйства БГСХА не удалось. Поэтому решил воспользоваться полученными на курсах в автопарке водительскими правами и работать по этой специальности.

С любимым делом не расстался и во время службы в армии. После увольнения в запас сдал на категорию В и устроился на работу в РУП «Учхоз БГСХА». Вначале ему дали старенький ГАЗ, а через месяц доверили МАЗ-555, на котором он и стартовал на жатве в 2012 году. Она запомнилась ему невыносимой жарой и рекордным для дебютанта результатом. Артемий перевез полторы тысячи тонн зерна и поднялся на первую ступеньку районного пьедестала почета среди молодых водителей.

С той поры Артемий постоянно в чис­ле лидеров. «Главная его черта — целеустремленность, желание сделать больше и лучше других», — так характеризует нашего героя директор РУП «Учхоз БГСХА» Михаил Гулый, который доверяет ему самые ответственные участки работы, зная, что добросовестный водитель выполнит их на отлично. Сам Артемий признается, что успех на жатве определяется не скоростью передвижения, а качеством сделанного, чтобы доставить намолоченные тонны зерна без потерь в закрома. В среднем за день перевозил около 150 тонн зерна, совершая по 10 рейсов. Утром успевал еще и отвозить урожай на элеватор. Пристально следил за результатами трудового соревнования на страницах и на сайте «Горецкого вестника». Победа в областном соревновании в этом году для него стала приятной неожиданностью.

Мне нравится трудиться на родной земле. В учхозе можно заработать не меньше, чем в городе, — говорит Артемий. — За месяц во время уборочной моя зарплата составила более тысячи рублей. Горжусь тем, что стал победителем областных «Дожинок» и внес свой вклад в прославление нашего предприятия. Высокая награда станет стимулом и в следующем году удержать лидерство

Полученную премию Артемий планирует инвестировать в ремонт детской комнаты для дочурки Даши и сыночка Саши, которым он показывает пример трудолюбия и усердия. В настоящее время передовик по нап­равлению учхоза повышает свою квалификацию в Автопарке № 17, где получит категорию на управление машиной с прицепом.

Трудовая биография 26-летнего Артемия Костюкова по сути только начинается. А уже такие солидные результаты. Так держать!

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА