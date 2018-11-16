Лоевский ТЦСОН информирует

Учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что вы можете по телефону: 4-27-99 проконсультироваться по вопросам оказания государственной адресной социальной помощи в виде:

— ежемесячного и (или) единовременного социального пособия;

— обеспечения продуктами питания детей в возрасте первых двух лет жизни;

— социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;

по телефону: 4-15-98 проконсультироваться по вопросам оказания социальных услуг гражданам, не состоящим на надомном обслуживании.

Наш адрес: г.п. Лоев, ул. Шевелева, 59.

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