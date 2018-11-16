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Лоевский ТЦСОН информирует
17.11.2018 — Разное | Лоевский край
Учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что вы можете по телефону: 4-27-99 проконсультироваться по вопросам оказания государственной адресной социальной помощи в виде:
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Учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что вы можете по телефону: 4-27-99 проконсультироваться по...
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