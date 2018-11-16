Грузовик в Минске сбил водителя, остановившегося купить «омывайку»

Мужчина за рулем «Ситроен» ехал в направлении поселка Сосны. Он увидел, что вдоль проезжей части торгуют стеклоомывающей жидкостью. Водитель остановился, вышел из машины. В этот момент его насмерть сбил грузовик.

После наезда грузовик врезался в припаркованный автомобиль потерпевшего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.