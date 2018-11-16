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Грузовик в Минске сбил водителя, остановившегося купить «омывайку»
17.11.2018 10:20 — Разное | Аргументы и факты
Мужчина за рулем «Ситроен» ехал в направлении поселка Сосны. Он увидел, что вдоль проезжей части торгуют стеклоомывающей жидкостью. Водитель остановился, вышел из машины. В этот момент его насмерть сбил грузовик.
После наезда грузовик врезался в припаркованный автомобиль потерпевшего, сообщает
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи, специалист управления ГКСЭ по Минску.
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Трагедия произошла на трассе МЧ.
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