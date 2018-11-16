Владимир Кравцов: «Для развития сельского хозяйства нужны инновационные подходы»

В Ивье сегодня встречают лучших тружеников агропромышленного сектора Гродненщины. На областном фестивале-ярмарке «Дажынкі-2018» будут не только чествовать добившихся весомых результатов тружеников полей и ферм, но и подводить предварительные итоги работы АПК в уходящем году.

Об этом беседа с председателем областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым.

– Владимир Васильевич, агропромышленный комплекс области сегодня имеет три основных компонента – растениеводство, животноводство и переработку их продукции. Все они взаимосвязаны, но в центре все же стоит производство молока и мяса, являющееся основной статьей в доходах сельхозпредприятий. Как нынче сработал животноводческий сектор области?

– Уже не первый год объемы производства молока и мяса на Гродненщине позволяют не только полностью обеспечить потребность нашего населения, но и поставлять эту продукцию на экспорт. Отрадно отметить, что эти объемы приросли и в нынешнем году. Так, за январь – сентябрь производство молока выросло на 1,8 процента больше, чем за аналогичный прошлогодний период и составило 903,7 тысячи тонн. Средний удой от коровы увеличился на 60 килограммов и достиг 4105 килограммов молока. Крайне важно, что растут не только объемы производства, но и повышается само качество реализуемого на перерабатывающих предприятиях молока. За девять месяцев сортом экстра продано его 44,5 процента, что на 4,3 процента выше прошлогоднего показателя.

Приросло за три квартала к уровню предыдущего года и производство мяса скота и птицы – его выращено 220 тысяч тонн.





– Прирост поставок сырья, несомненно, сказался и на итогах работы перерабатывающих предприятий?

– Это позволило им прежде всего увеличить объемы выпуска продукции. Например, организации холдинга «Гродномясомолпром» в январе–сентябре произвели продукции в фактических ценах на 1,41 миллиарда рублей, что составляет 102,6 процента к аналогичному периоду 2017 года.

Росту объемов посодействовала и активная работа многих перерабатывающих предприятий по модернизации производства. В том же холдинге «Гродномясомолпром» на эти цели за три квартала было направлено около 27 миллионов рублей, что составляет 144 процента к соответствующему периоду прошлого года. Стоит отметить и ряд других реализованных значимых проектов. Среди них модернизация здания производственного корпуса и цеха мороженого в ОАО «Молочный Мир», реконструкция холодильника с увеличением мощностей по охлаждению мяса на 40 тонн в сутки в ОАО «Волковысский мясокомбинат», ввод в ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь» нового спиртохранилища.

Не секрет, что на нашем основном экспортном рынке продуктов питания – российском, приходится нередко сталкиваться с ограничениями. Хотя они не всегда обоснованы, но такая сложившаяся ситуация способствовала принятию мер по развитию диверсификации экспорта и расширению географии поставок. Понятно, что без постоянной работы над качеством своей продукции по всей технологической цепочке от поля и фермы до переработки это вряд ли было бы возможно.





Сегодня мясо-молочная продукция, а также продукция предприятий консервной, крахмальной и спиртовой отраслей поставляется в 37 стран, в том числе на новые рынки Азии и Африки. Если в структуре экспорта продукции поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья за аналогичный период 2017 года составляли лишь 13,3 процента, то сейчас этот показатель достиг 21,1 процента.

Важное для нас направление – рынок Китайской Народной Республики. В КНР отгружено продукции на сумму более 10 миллионов долларов, что более чем троекратно превышает результат, достигнутый за аналогичный период прошлого года.

– Удержать предстоящей зимой столь высокую планку в животноводстве будет непросто, ведь нынешний год по погодным условиям был для земледельцев крайне неблагоприятным.

– Мы находимся в зоне рискованного земледелия и должны быть готовыми к капризам погоды. А с другой стороны, она сказалась не на всем спектре выращиваемых сельхозкультур. Например, получен хороший урожай плодоовощной продукции. Не подвела и сахарная свекла, в производстве которой у нас традиционно лучшие результаты в Беларуси.

Сильнее всего затяжная засуха ударила по хлебным нивам, нам не удалось собрать с них такой урожай, который мы намолачивали в предшествующие годы. Этот недобор частично восполнили за счет зерна кукурузы. Собрали его 278 тысяч тонн, почти в два раза больше прошлогоднего.





Чтобы животноводческая отрасль вышла в зимовку с полноценным кормовым балансом, уже сейчас предпринимается целый ряд мер.

Так, проработан с банками вопрос о выдаче льготного кредита ОАО «Лидахлебопродукт» для закупки зерна и компонентов комбикормов с последующей их поставкой сельскохозяйственным организациям.

Дополнительно приобрести порядка 55 тысяч тонн зернофуража позволит взятый коммерческий кредит в ОАО «Белагропромбанк». Ожидается, что поступит к нам зерно и из госрезерва, на это дал согласие Глава государства. Комбикормовыми предприятиями ежемесячно закупается на биржевых торгах и открытых конкурсах фуражное зерно для собственных нужд и продажи комбикормов сельскохозяйственным организациям. Уже таким образом приобретено более 40 тысяч тонн зернофуража. Планируется также закупить 50 тысяч тонн сухого свекловичного жома, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года.





Важный резерв – рациональное использование кормов. Поспособствует этому реализуемая в области программа строительства хранилищ травяных кормов. В течение года построено и реконструировано 212 траншей и площадок с объемом хранения травянистых кормов 410 тысяч тонн, что значительно больше, чем предусмотрено первоначальным заданием. Всё это позволит отказаться от хранения кормов в так называемых буртах и избежать потерь.

– Современное сельское хозяйство, тем более в зоне рискованного земледелия, невозможно развивать без инновационных подходов. Что делается в этом направлении в Принеманье?

– И в земледелии, и в животноводстве всегда стараемся использовать достижения науки. Так, чтобы минимизировать ущерб от засухи, повсеместно выполнялись рекомендации ученых при уходе за растениями. В регионе входят в практику элементы точного земледелия, что позволяет не только повышать качество обработки земли, но и экономить материальные ресурсы, сокращать сроки выполнения работ. Сейчас эксплуатируется порядка 500 тракторов, оборудованных навигационными системами. В стадии завершения инвестиционный проект по созданию Гродненского агропромышленного парка в Беларуси, осуществляемый под эгидой ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Он, несомненно, сыграет свою роль в подготовке и повышении квалификации кадров для сферы пищевой промышленности.

– На главную сцену «Дажынак-2018» в субботу поднимутся за наградами лучшие аграрии. Кто сегодня среди лидеров областного соревнования?

– По урожайности зерновых и зернобобовых культур бесспорными лидерами стали СПК «Свислочь» Гродненского района, «Маяк-Заполье» Кореличского и производственный кооператив имени В.И. Кремко Гродненского районов, получившие соответственно по 73,0, 68,3 и 68,1 центнера зерна с гектара. СПК «Свислочь» при этом подтвердил свою репутацию как лучшее в области свеклосеющее хозяйство. Самая высокая урожайность картофеля также у этого хозяйства – 525 центнеров.





Более чем по 50 центнеров рапса на круг собрали аграрии ГП «Воронецкий» Берестовицкого района. А лучшую кукурузу вырастили земледельцы Новогрудчины. Три хозяйства из этого района – ОАО «Щорсы», СПК «Негневичи» и «ОАО «Принеманский» – лидеры по урожайности этой культуры. Лучшими садоводами стали труженики СПК «Прогресс-Вертелишки» и СПК «Озеры Гродненского района», а также СПК «Жуховичи» Кореличского района.

– Как ивьевчане, хозяева «Дажынак-2018», подготовились к встрече многочисленных гостей, ведь проведение такого крупного праздника не только почетно, но и накладывает огромную ответственность?

– Готовиться к этому большому событию в Ивье начали еще с прошлого года. Отремонтировали и построили 120 различных объектов, а также привели в порядок более 200 домов в частном секторе райцентра. Основное внимание было уделено упорядочению улично-дорожной сети, а также благоустройству социальных объектов: здравоохранения, культуры, образования. На эти цели направлено более 6 миллионов рублей. Спонсорскую помощь оказали также предприятия перерабатывающей отрасли Гродненщины, организации Ивьевского района.





Фестиваль тружеников села «Дажынкi-2018» в Ивье масштабным и насыщенным. А посвящен он Году малой родины. Встречать участников областных «Дажынак» будет «Богач» – символ урожая, общего достатка. Он предстанет в виде корзины высотой три метра, украшенной ромашково-васильковой композицией и белорусскими рушниками. «Богач» всегда благосклонен к работающим, радеющим за родную землю, родную сторону людям. Именно такие труженики съедутся на областные «Дажынкi-2018» в Ивье.



