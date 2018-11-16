Все дороги ведут на «Дажынкі». Сегодня Ивье стало столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села

По традиции на областных «Дажынках» подводятся итоги работы сельскохозяйственной отрасли Принеманья и награждаются победители сельскохозяйственных соревнований. Одно из центральных событий – шествие победителей областного соревнования по уборке урожая 2018 года. В программе выставка-презентация конкурса караваев среди районов области «Каравай наш, каравай!», конкурс на лучший дожиночный сноп «АРТ-стебль хлебный злак».

Праздник порадует и другими открытиями и приятными сюрпризами. У «Дажынак» появился свой гимн. Стихи написал уроженец Ивьевщины Иван Коренда. Символом праздника стала корзина «Богач» около трех метров в высоту, наполненная зерном нового урожая со всех районов области.

В центре города с утра развернулась тематическая площадка «Толока», на которой гости праздника могут познакомиться с подворьями всех районов области и хозяйств Ивьевского района. На протяжении всего дня проходят концерты, театральные постановки, выставки и презентации сельскохозяйственной техники от ведущих белорусских производителей. Игровые площадки на набережной открыты для детей.

Традиционно к «Дажынкам» приурочены открытия знаковых объектов. Настоящим украшением набережной в Ивье стала выставка скульптур «Водное царство Золотой рыбки». Скульптуры для нее в подарок городу изготовили районы области. С легкой руки творческих мастеров на берег пруда вышли русалка и Золотая рыбка, лебединая пара и Царевна-лягушка, медведь с уловом форели в лапах и Черномор.





Главное украшение сквера влюбленных – кованое дерево. Сегодня его ветви украсит первый символичный замочек, который на счастье в день бракосочетания оставит созданная в этот день семья Кутель.

Всего к празднику в Ивьевском районе обновлено свыше 120 объектов. В районном центре отремонтированы три дошкольных учреждения, преобразилось здание районного Дома культуры. Здесь обновлено освещение в зале, оборудование сцены, отремонтированы кабинеты и внутренние помещения, а просторный холл теперь украшает пятиметровое панно со сценой купальских гуляний. Заасфальтированы и все дворовые территории в Ивье, приведена в порядок дорожная сеть.





Открылся после реконструкции стадион. Здесь сегодня молодежные команды из всех районов области стали участниками культурно-спортивной «Сельской эстафеты», организаторами которой выступают обком БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.





Состязание проводится уже четвертый год. На этот раз главная тема – сказка «Колобок». За призовое место в образах героев любимой детской сказки борются больше десятка команд. Конкурсантам предложили на скорость проиграть сюжет известной сказки, исполнить популярные музыкальные хиты с помощью сельскохозяйственного инвентаря, сразиться в «аграрный баскетбол» и боулинг, где альтернативой шарам станут овощи и прочая сельхозпродукция. А в конкурсе «Не детский аппетит» нужно на скорость съесть не один десяток сосисок. Для самых сильных – турнир по перекатыванию тюков с соломой. На мероприятии также будут чествовать лучшие в области молодежные экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на отвозе зерна.





В вечерней программе праздника концерты ансамбля «Песняры» и группы «Дрозды». Завершатся гулянья молодежной дискотекой.