Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций

Сборная Германии выбыла из высшего дивизиона Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в следующем сезоне будет играть в дивизионе B. После победы команды Нидерландов 2:0 над соперниками из Франции в Роттердаме в пятницу, 16 ноября, подопечные тренера Йоахима Лёва лишились шансов подняться с последнего места в своей группе.



Йоахим Лёв. Фото: Reuters

В Лиге наций участвуют 55 европейских сборных, разбитых на 4 группы: A, B, C, D. ФРГ попала в высшую — А, Россия и Украина — в B, Беларусь — в группу D. Турнир в 2018 году проходит впервые, его собираются проводить раз в два года. Он связан с отборочным циклом к чемпионату Европы: победители групп Лиги наций получат возможность напрямую попасть на европейское первенство.

Напомним, белорусская сборная в Лиге наций со счетом 2:0 обыграла Люксембург и практически гарантировала себе плей-офф. Осталось не проиграть 18 ноября Сан-Марино.

На чемпионате мира 2018 года в России команда ФРГ не сумела выйти из группы, а в Лиге наций, проиграв два матча из трех, набрала пока всего одно очко.