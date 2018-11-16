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Московский НПЗ горит, пожар локализован

17.11.2018 10:45 — Разное | Интерфакс  
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Интенсивность горения на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") снижается, сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Интенсивность горения снижается", - сказал И. Денисов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", интенсивность пожара значительно снизилась, открытого пламени из-за территории завода не видно. Над очагом возгорания виден черный дым.

Утром в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание установки крекинга. При пожаре никто не пострадал.

Позднее в Минэнерго сообщили, что огонь на МНПЗ больше не распространяется.

"В 8:20 пожар локализован. Проводится проливка", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, поступившем в "Интерфакс".

В МЧС сообщили, что облако дыма от пожара на заводе не распространяется на жилые кварталы, угрозы людям нет.

 
 
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Интенсивность горения на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") снижается, сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС...
 
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