Московский НПЗ горит, пожар локализован

Интенсивность горения на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") снижается, сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Интенсивность горения снижается", - сказал И. Денисов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", интенсивность пожара значительно снизилась, открытого пламени из-за территории завода не видно. Над очагом возгорания виден черный дым.

Утром в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание установки крекинга. При пожаре никто не пострадал.

Позднее в Минэнерго сообщили, что огонь на МНПЗ больше не распространяется.

"В 8:20 пожар локализован. Проводится проливка", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, поступившем в "Интерфакс".

В МЧС сообщили, что облако дыма от пожара на заводе не распространяется на жилые кварталы, угрозы людям нет.