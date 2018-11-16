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Установлена личность водителя, которая сбила в Минске мальчика, извинилась и уехала
Новости Беларуси. Вечером 15 ноября был установлен водитель автомобиля, который наехал на мальчика в Минске по улице Жиновича.
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Водителем оказалась 27-летняя девушка, стаж вождения которой составляет около трёх месяцев. В тот день молодая женщина ехала на работу.
В результате аварии мальчик испугался и получил несколько ушибов. По факту причинения ребёнку телесных повреждений проводится проверка.
В действиях девушки есть признаки правонарушения по статье «Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, когда это запрещено законом». Статья предусматривает штраф до 25 базовых величин или лишение водительских прав сроком до двух лет.
На неделе в Минске автомобиль наехал на переходившего дорогу вместе с сестрой мальчика.
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Новости Беларуси. Вечером 15 ноября был установлен водитель автомобиля, который наехал на мальчика в Минске по улице Жиновича. Как сообщает УГАИ ГУВД...
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