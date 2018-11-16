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На могилёвской трассе грузовик насмерть сбил покупавшего «омывайку» мужчину
Новости Беларуси. На могилёвской трассе грузовик сбил вышедшего из машины совершить покупку водителя.
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Когда гражданин вышел из автомобиля и наклонился в сторону проезжей части, чтобы изучить товар, на него наехал грузовик. Мужчина погиб на месте, а грузовик продолжил движение и врезался в припаркованную легковушку погибшего.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Осенью 2018 года в Кобринском районе мужчину насмерть переехали два автомобиля.
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Новости Беларуси. На могилёвской трассе грузовик сбил вышедшего из машины совершить покупку водителя. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД...
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