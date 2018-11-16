17 ноября — Международный день недоношенных детей

Родителям нужно понять и принять факт рождения ребенка раньше срока и постараться не паниковать, наблюдая за его ростом и развитием, выполняя все рекомендации медицинских специалистов. Совместные усилия семьи, родителей и медицинских работников будут способствовать выхаживанию недоношенных детей.

В большинстве развитых стран частота преждевременных родов стабильна и находится в пределах 5-10%. Физиологическая беременность длится у женщин примерно 40 недель. Новорожденный ребенок считается недоношенным, если он родился ранее 37 недели беременности. Преждевременные роды, их частота зависит от различных факторов, причин, которые могут провоцировать их: возраст родителей; вредные привычки (особенно матери); наследственные болезни; патологии во время беременности и других.

Главным следствием преждевременного рождение ребенка является биологическая незрелость его органов и систем, которые в функциональном плане не отвечают требованиям внеутробной жизни. В последние десятилетия использование высокоинвазийных вмешательств позволяло выжить экстремально незрелым новорожденным. В нашей стране все перинатальные центры обеспечены современными медицинскими аппаратами, обеспечивающими комфортные условия выхаживания недоношенных младенцев, достаточным количеством лекарственных препаратов, необходимых для профилактики и лечения незрелости недоношенных детей.

Новорожденные, появившиеся на свет в неположенное время, не успевают «дозреть» в утробе матери, поэтому этот процесс будет происходить после их рождения.

Естественно, что, по сравнению с доношенными малышами, дети, которые появились на свет раньше срока, развиваются не такими темпами. Психическое, двигательно-моторное, эмоциональное развитие до года будет проходить по своему графику.

Очевидно, что чем раньше младенец появился на свет, тем больше времени ему потребуется для того, чтобы выйти на уровень доношенного новорожденного — отсюда и задержки в развитии на несколько месяцев. Приведенные выше данные являются нормой, но не могут восприниматься как окончательные, ведь каждый ребенок развивается по собственному графику.

Кормление недоношенных младенцев имеет свои особенности, о которых должны знать родители. Нужно понимать, что такие малыши отличаются пониженной массой тела по сравнению с доношенными младенцами. Появившись на свет раньше срока, они должны пройти целый ряд испытаний, одно из которых — это рост и развитие организма в ускоренном ритме.

В отдельных родильных домах практикуют выхаживание недоношенных детей с использованием искусственных смесей. На самом деле, если есть возможность кормить младенца грудным молоком, не стоит ей пренебрегать. Для любого младенца, как для доношенного, так и для недоношенного, грудное молоко — это единственно правильное полноценное питание. Матери должны сделать все возможное, чтобы сохранить грудное вскармливание, даже если младенец в силу определенных обстоятельств первое время будет получать молоко через зонд. С недоношенным младенцем важно придерживаться свободного графика кормления, в первую очередь ориентируясь на его потребности. Со временем малыш сможет пить молоко из бутылочки. Начиная с четвертой недели в пищу можно добавлять белок, например специальную белковую смесь, назначенную врачом.

Недоношенные дети требуют к себе повышенного внимания. Однако это не означает, что они должны расти в тепличных условиях. Окрепнуть таким малышам помогут постоянные водные процедуры, гимнастика, регулярные прогулки на свежем воздухе как летом, так и зимой.

Татьяна Шустер, валеолог Городокской ЦРБ,

Наталья ПРИЩЕПОВА, врач акушер-гинеколог Городокской ЦРБ.



