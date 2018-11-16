Михаил Дроздов выбрал свой жизненный путь





О Михаиле Дроздове, водителе ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», рассказывать просто и приятно: человек однажды и навсегда выбрал профессиональный путь, по которому уже более 35 лет идет с достоинством, понимая свое место и ответственность перед семьей, друзьями, обществом.

За эти годы он не раз становился лидером трудового соревнования среди водителей района, занятых на отвозке зерна во время уборочной страды. Не будем далеко ходить: буквально в этом году он уже был героем публикаций «Авангарда» как первый водитель в районе, перевезший полторы тысячи тонн зерна от комбайна на зерноток.

Помимо того что Михаил Николаевич – добросовестный работник, он еще и прекрасный семьянин, отец троих сыновей. Старший сын пошел по его стопам и работает водителем в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, младшие также выбрали для себя стезю аграриев и учатся в Горецкой сельскохозяйственной академии.

… Идут годы, за плечами Михаила Дроздова не один десяток лет, проведенных за баранкой автомобиля, но ощущение правильно выбранного жизненного пути не покидает его по сей день. Он и сегодня с удовольствием ходит на работу, ведь, несмотря на кажущиеся на первый взгляд монотонными, трудовые будни водителя отнюдь не похожи друг на друга. А еще мужчина убежден, что он абсолютно счастливый человек.

– Уверен, счастлив тот, кто с радостью идет на работу и с нетерпением ждет возвращения домой. И я благодарен судьбе, ведь мне повезло во всех смыслах, –отмечает Михаил Николаевич.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.