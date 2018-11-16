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Ведущий шоу "Stand Up на ТНТ" Руслан Белый выступит в Минске с большим сольным концертом

17.11.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Руслан Белый — один из самых успешных стендап-комиков в России — даст сольный концерт на сцене Центрального дома офицеров в Минске 1 февраля 2019 года.


Руслан Белый — российский комик, постоянный участник Comedy Club, член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy-баттл», ведущий шоу «Stand Up» и, пожалуй, самый яркий представитель в жанре стендап-комедии на всем постсовестском пространстве (совсем недавно в интервью Дудю про него лестно выссказывался (сам!) Александр Гудков). Его юмор острый и бескомпромиссный, он заставляет задуматься над серьезными вещами, не всегда приятными зрителю. С самого начала своей работы в комедии Руслан держит высокую планку, не позволяя себе идти на поводу у конъюнктуры и популизма. На сцене ЦДО Белый выступит с новым материалом, который еще на выходил ТНТ.

Когда: 1 февраля 2019 года, 19.00.

Где: .

Сколько: 50 — 120 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Известный шоумен приедет в белорусску столицу 1 февраля 2019 года и даст концерт в Центральном доме офицеров.
 
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