Руслан Белый — один из самых успешных стендап-комиков в России — даст сольный концерт на сцене Центрального дома офицеров в Минске 1 февраля 2019 года.





Руслан Белый — российский комик, постоянный участник Comedy Club, член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy-баттл», ведущий шоу «Stand Up» и, пожалуй, самый яркий представитель в жанре стендап-комедии на всем постсовестском пространстве (совсем недавно в интервью Дудю про него лестно выссказывался (сам!) Александр Гудков). Его юмор острый и бескомпромиссный, он заставляет задуматься над серьезными вещами, не всегда приятными зрителю. С самого начала своей работы в комедии Руслан держит высокую планку, не позволяя себе идти на поводу у конъюнктуры и популизма. На сцене ЦДО Белый выступит с новым материалом, который еще на выходил ТНТ.

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