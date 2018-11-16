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Ведущий шоу "Stand Up на ТНТ" Руслан Белый выступит в Минске с большим сольным концертом
Руслан Белый — один из самых успешных стендап-комиков в России —
Руслан Белый — российский комик, постоянный участник Comedy Club, член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy-баттл», ведущий шоу «Stand Up» и, пожалуй, самый яркий представитель в жанре стендап-комедии на всем постсовестском пространстве (совсем недавно
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Известный шоумен приедет в белорусску столицу 1 февраля 2019 года и даст концерт в Центральном доме офицеров.
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