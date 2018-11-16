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Лявон Вольский собирает деньги на новый альбом «Гравітацыя»

17.11.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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Лявон Вольский объявил краудфандинг на новый альбом «Гравітацыя», который должен стать заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016).

Лявон Вольский собирает деньги на новый альбом «Гравітацыя»
Объявление сделано через два года со дня выхода предыдущего альбома «Псіхасаматыка», который также был записан на деньги, собранные через краудфандинг. На этот раз выбор лотов более разнообразен: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского. Особенность кампании в том, что общая сумма сбора не указывается. 
Диапазон стоимости лотов — от 5 до 5000 рублей.


Один из самых интересных — возможность получить свой художественный портрет в исполнении Лявона Вольского — будет стоить поклонникам 1000 рублей. Есть и более дешевые варианты добавить в свою домашнюю коллекцию графику или живопись музыканта. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно по ссылке.

Как и предыдущие два диска, новый проект записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом и сейчас находится на завершающей стадии.



 
 
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Лявон Вольский объявил краудфандинг на новый альбом «Гравітацыя», который должен стать заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и...
 
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