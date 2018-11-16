Белорусы не будут полностью оплачивать коммунальные услуги, потому что государству это невыгодно?

пишет belsat.eu По итогам 2018 года белорусы должны принять на себя 76,3% расходов жилищно-коммунальных служб. О том, что белорусы должны платить за услуги по себестоимости, чиновники утверждают не первый раз. Так, в 2016 году говорили, что стопроцентная оплата коммунальных будет с 2018 года. Потом уточнили: кроме отопления и горячей воды. Сейчас планы государство перенесло на 2020 год,belsat.eu





Тарифы же на ЖКХ растут. Сегодня белорусы, в первую очередь жители Минска , покрывают 100% расходов на канализацию, вывоз мусора, освещение подъезда, электричество для работы лифта и уборку подъезда. А вот за отопление и горячую воду население платит только 20% от настоящих цен.





Одна монополия предоставляет услугу, контролирует ее качество и определяет тариф





Что интересно, раньше белорусы уже оплачивали полностью и электроэнергию (даже переплачивали), и практически полностью отопление, но впоследствии ситуация изменилась. Так, в далеком 2003-м граждане страны покрывали 107% затрат на электроэнергию и 98% за отопление.





По словам директора учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимира Новосяда, у белорусов действительно есть опыт стопроцентной оплаты коммунальных услуг. Но раньше речь шла не о тарифах, а о себестоимости той или иной услуги коммунального хозяйства. Нынешняя система тарификации коммунальных услуг, по словам собеседника, похожа на коррупцию.





«Монополия оказывает услугу, контролирует ее качество и сама же в начале года определяет тариф. То есть стоимость гигакалорий и киловатт-часов. А разницу она забирает из бюджета по итогам года. Получается, что чем хуже она сработает, тем больше она получит дотаций. И критерий оценки этой услуги – тариф. В странах, где произошла трансформация ЖКХ, ушли от тарифов и пришли к себестоимости гигакалорий и киловатт-часов – ровно к тому, сколько определенная услуга стоит без каких-либо дотаций и тарифов. В этом и есть выход», – отметил Владимир Новосяд.





По мнению специалиста, пока в Беларуси будет существовать тарификация, ведомства и государственные монополии будут заинтересованы в том, чтобы граждане не оплачивали 100% той или иной услуги, так как «тем самым они лишатся монопольного права получать прибыль от расходов».





Зачем государству пугать население повышением тарифов?





Нужду перевести население на стопроцентную оплату коммунального сервиса власти Беларуси объясняли условиями для получения кредита от Международного валютного фонда. Правда, как заявил Лукашенко, такой пункт появился «даже не с подачи МВФ», а «с подачи деятелей в правительстве». А резкий рост расходов на коммунальные услуги, по его словам, мог привести к общественным волнениям. В результате Беларусь приостановила переговоры о кредите. Но приостановить – не значит отменить. Возобновить переговоры запланировали через два года – в 2020-м. На этот год как раз назначено очередное повышение тарифов.





Вместе с тем, МВФ не требовал от Минска стопроцентной оплаты тарифов, а только говорил о необходимости «принять и решительно реализовать смелую программу реформ с хорошо спланированной последовательностью действий, которые включают в себя либерализацию цен, меры для вывода тарифов на услуги предприятий коммунального хозяйства и транспорта на уровень полного возмещения расходов».





Как подчеркнул Владимир Новосяд, МВФ вместо стопроцентной оплаты в рамках существующей системы предлагает реформировать систему предоставления коммунальных услуг населению.





«Речь идет о том, что необходимо сделать раздробление государственных монополий, провести огромную работу среди монополистов. И уже потом, после перехода к себестоимости той или иной услуги, и будет стопроцентная оплата», – заявил собеседник. Он также добавил, что эти 100% могут даже быть меньше те деньги, которые сейчас платят белорусы.





Специалист также назвал варианты того, как уже сегодня можно частично решить вопрос оплаты коммунальных услуг, в рамках действующего законодательства. В частности, речь идет о массовом создании товариществ собственников. И чтобы неосновные услуги товарищества получали от частных учреждений. То есть, речь идет о клиринге, инжиниринге и ряде других работ, которые связаны с обслуживанием и эксплуатацией объекта.









Но до конца этот механизм в Беларуси не задействован. Ведь в стране только 16% домов создали товарищества собственников или жилищно-строительные потребительские кооперативы.





«Только сам собственник жилья, сами жители в этих домах заинтересованы в реформе этого сектора экономики. И кроме них эту проблему никто не в состоянии сейчас решить», – подчеркнул Владимир Новосяд.







