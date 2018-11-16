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Интерпол может возглавить гражданин РФ

17.11.2018 11:18 — Разное | Партизан  
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На выборах президента Интерпола, 21 ноября, может победить вице-президент ведомства, экс-глава российского отделения Александр Прокопчук, сообщает Financial Times.

Прокопчук является первым россиянином, который занял в структуре Интерпола столь высокую должность. Вторым кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Отмечается, что перед выборами ведомство запросит полный отчет о стране, гражданином которой является кандидат на пост президента Интерпола.

"Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола (например, частое использование своих систем для распространения оповещений с политическими мотивами), получит лидирующую ролью в ключевом надзорном учреждении", – говорится в письме исполнительного директора Fair Trials Яго Рассела.

Нового главу Интерпола изберут 21 ноября на заседании в Дубае.
Напомним, 5 октября правоохранительные органы Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя. Его жена рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября – когда он уехал в командировку в Китай.


Впоследствии оказалось, что его задержали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР. Власти Китая обвинили его во взяточничестве и ряде других преступлений.

После этого в Интерполе сообщили, что Мэн Хунвэй ушел с поста главы организации.


 
 
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На выборах президента Интерпола, 21 ноября, может победить вице-президент ведомства, экс-глава российского отделения Александр Прокопчук, сообщает Financial Times.
 
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