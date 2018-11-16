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Apple, Xiaomi и даже EPAM: белорусы предпочитают вкладываться в акции известных ИТ-компаний

17.11.2018 11:07 — Разное | Партизан  
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В Беларуси возможность отдать свои сбережения в доверительное управление появилась в 2011 году. Среди лидеров отрасли — «Альфа-Банк», доля которого на рынке составляет около 30 процентов. Специалисты последнего поделились с dev.by некоторыми цифрами о финансовых предпочтениях белорусов.

Доверительное управление предлагает два сценария. Первый — вложить деньги «по приказу», когда можно указать банку, какие именно акции и облигации приобрести. Второй работает «на доверии», когда портфель для клиента формируют специалисты банка.

«Особую популярность этот вид вложений сбережений начал набирать после снижения процентных ставок по депозитам. […] Люди ищут альтернативные возможности по размещению денежных средств, хотят диверсифицировать риски», — пояснили dev.by в банке.

С недавнего времени минимальная сумма для подобной услуги снизилась до $5 тысяч, что повысило интерес к новому для Беларуси способу приумножения средств. Так, за последние два года объём сбережений, вложенных в доверительное управление только в «Альфа-Банке» вырос в 4 раза.

Среди фаворитов белорусов — Apple, IBM, Netflix, Alibaba, Xiaomi и, что интересно, EPAM.


При полном доверительном управлении средняя сумма договора обычно составляет около $50 тысяч, а «по приказу» — порядка $35 тысяч, но и есть и те, кто оперируют сотнями тысяч. А самый удачливый белорус менее чем за год приумножил капитал почти 5 раз.

Тренд текущего года — стремление покупать акции «по приказу». С начала года доля «самостоятельных инвесторов» выросла с 30 до 40 процентов, а их число удвоилось.

«Люди хотят сами принимать инвестиционные решения, формировать портфель ценных бумаг по своему вкусу, повышать свою финансовую грамотность, приобретать опыт в инвестировании. Темп роста опережает все существующие планы», — отметили в «Альфа-Банке».

 
 
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В Беларуси возможность отдать свои сбережения в доверительное управление появилась в 2011 году. Среди лидеров отрасли — «Альфа-Банк», доля которого на рынке...
 
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