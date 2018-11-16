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World of Tanks в четвёртый раз получила престижную игровую премию «Золотой джойстик»

17.11.2018 11:03 — Разное | Партизан  
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Разработка компании Wargaming в очередной, четвёртый раз получила международную награду Golden Joystick, сообщает GamesRadar.



На этот раз World of Tanks стали лучшими в номинации Still Playing — проект белорусов отметили как самую «живучую» игру. В 2017 году игра удостоилась такой же награды.

Ранее наиболее популярная разработка Wargaming уже получала призы как «Лучшая MMO-игра года» (2012) и «Лучшая онлайн-игра» (2013).

В текущем году «игрой года» стала Fortnite Battle Royal. Наибольшее количество наград получила God of War, которую отметили в пяти разных номинациях.

Golden Joystick Awards — основанная в 1982 году церемония награждения игр, вручившая первые призы в 1983-м. Её отличием от множества других является то, что получателей наград выбирают непосредственно геймеры. Организует премию издатель игровых журналов EMAP.

 
 
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Разработка компании Wargaming в очередной, четвёртый раз получила международную награду Golden Joystick, сообщает GamesRadar.
 
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