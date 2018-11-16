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Стакан виски: Мэй рассказала, как пережила переговоры по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что стакан виски помог ей прийти в себя после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров, пишет Daily Mail.
По словам Мэй, большую поддержку также ей оказал муж Филлип, который и угостил ее алкоголем.
"Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, – это налил мне виски, валлийский Penderyn", – рассказала премьер.
ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit
Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.
16 ноября стало известно, что британский премьер нашла замены всем ушедшим министрам,
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что стакан виски помог ей прийти в себя после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом...
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