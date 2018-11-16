Стакан виски: Мэй рассказала, как пережила переговоры по Brexit

По словам Мэй, большую поддержку также ей оказал муж Филлип, который и угостил ее алкоголем.

"Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, – это налил мне виски, валлийский Penderyn", – рассказала премьер.





ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit









Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.