Сергей Заделенов: в Новополоцке до такого довели хоккей, что дети уже по полгода не катаются!

Изначально они, наверное, не знали, кто такой Заделенов и другие наши легионеры. Но я думаю, посмотрели в интернете и сделали выводы: кто, где и как играл. Учат русский потихоньку, спрашивают, что какое слово означает. Жизнь здесь меня в этом плане поразила: все дружелюбные. Относятся к тебе по-доброму. Ребята-эмиратцы веселые. Всегда в раздевалки хохмят, на арабском постоянно обмениваются шутками. Мне в Абу-Даби очень нравится. Рад, что сюда приехал.





Так-то проживаю я в основном в Новополоцке и Минске . Дочь в столице, она уже взрослая. Сын — в Новополоцке. А там до такого довели хоккей, что дети уже по полгода не катаются! Там ни работы, ничего. А хочется применять тренерские умения на льду, а не в залах. Дай бог, чтобы там все наладилось. Детей просто жалко.









У меня сын тоже занимается. Он 2009 года рождения. Сейчас как раз такое время, когда надо больше кататься. А льда нет. Сейчас вот каникулы. Он их все в Минске пробыл, его на лед там водили. А у кого-то у родителей нет возможностей в финансовом плане ребенка свозить.



