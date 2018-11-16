Умер известный советский генетик и диссидент Жорес Медведев









Медведев родился в Тбилиси, в семье убежденных коммунистов. Родители назвали своего сына в честь левого французского политика Жана Жореса.





В 1943 году Жореса призвали в армию. Он принимал участие в боях на Таманском полуострове, но в конце этого же года его демобилизовали в связи с тяжелым ранением.





Спустя семь лет поступил в Московскую сельхозакадемию им. Тимирязева, в которой впоследствии преподавал на кафедре агрохимии.





Перешел на работу в Никитский ботанический сад. Впервые стал известен за открытую критику лысенковских псевдонаучных методов, в связи с чем его уволили ботсада и вернули на кафедру агрохимии ТСХА.





Позже Медведев написал работу Биологическая наука и культ личности, которая так и не была официально издана, а циркулировала только в “самиздате”.





Активно критиковал советскую лженауку. В 1969 году опубликовал на английском языке книгу Взлет и падение Трофима Лысенко, за что потерял работу.









Через год Медведева поместили в психбольницу, но из-за протестов по этому поводу таких известных ученых и писателей как Сахаров, Капица, Солженицын, Твардовский и других, через три недели был освобожден.





Жорес Медведев подтвердил факт катастрофы на космодроме Байконур 24 октября 1960 года и раскрыл детали первой в СССР техногенной катастрофы 1957 года в закрытом городе Челябинск-40.





В девяностых годах работал в Чернобыльской зоне отчуждения.





В 1984 году получил медаль Американского ассоциации биогеронтологии за теорию старения как результата накопления ошибок синтеза белков и нуклеиновых кислот.