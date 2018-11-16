|
Умер известный советский генетик и диссидент Жорес Медведев
В Лондоне, в возрасте 93 лет, скончался известный генетик, радиобиолог, писатель и диссидент Жорес Медведев. Об этом сообщает Би-би-си.
Медведев родился в Тбилиси, в семье убежденных коммунистов. Родители назвали своего сына в честь левого французского политика Жана Жореса.
В 1943 году Жореса призвали в армию. Он принимал участие в боях на Таманском полуострове, но в конце этого же года его демобилизовали в связи с тяжелым ранением.
Спустя семь лет поступил в Московскую сельхозакадемию им. Тимирязева, в которой впоследствии преподавал на кафедре агрохимии.
Перешел на работу в Никитский ботанический сад. Впервые стал известен за открытую критику лысенковских псевдонаучных методов, в связи с чем его уволили ботсада и вернули на кафедру агрохимии ТСХА.
Позже Медведев написал работу Биологическая наука и культ личности, которая так и не была официально издана, а циркулировала только в “самиздате”.
Активно критиковал советскую лженауку. В 1969 году опубликовал на английском языке книгу Взлет и падение Трофима Лысенко, за что потерял работу.
Через год Медведева поместили в психбольницу, но из-за протестов по этому поводу таких известных ученых и писателей как Сахаров, Капица, Солженицын, Твардовский и других, через три недели был освобожден.
Жорес Медведев подтвердил факт катастрофы на космодроме Байконур 24 октября 1960 года и раскрыл детали первой в СССР техногенной катастрофы 1957 года в закрытом городе Челябинск-40.
В девяностых годах работал в Чернобыльской зоне отчуждения.
В 1984 году получил медаль Американского ассоциации биогеронтологии за теорию старения как результата накопления ошибок синтеза белков и нуклеиновых кислот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лондоне, в возрасте 93 лет, скончался известный генетик, радиобиолог, писатель и диссидент Жорес Медведев. Об этом сообщает Би-би-си.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)