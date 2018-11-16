Американец идет пешком через льды Антарктиды

1600 км, сильнейшие ветры и морозы. В начале пути - сани 180 кг. В планах — ежедневно идти по 10-12 ч, преодолевая за это время 22-23 км. Если у О'Брэди все пойдет хорошо, его путешествие закончится в январе 2019 года. При помощи спутникового интернета он пишет об экстремальном путешествии в Instagram-дневнике, ежедневно оставляя там небольшую запись.





Последняя запись такая.

17.11.2018

08:16

ДЕНЬ 14









Дошел до первой запланированной точки на треке! Вам может показаться, что ничего особенного, но улыбка на моем лице говорит сама за себя. Дошел сюда и поменял курс на 30 градусов на запад — на снимке палками показываю направление.





Никто ранее не делал полностью эту траверсу, но у меня были точки на треке от предшественников, которые проходили отдельные отрезки этого пути, а также спутниковые снимки. Это помогло избежать некоторых крупных трещин поверхности.





Когда меня только высадили с самолета, первая точка на пути казалась невероятно далекой, более 320 км. А утром я сюда дошел! Да, это просто точка с координатами долготы и широты, не то чтобы тут было на что посмотреть, но я заорал от радости и затем планово скорректировал курс.





Также, как видите, сегодня я шел только в легкой флиске: было безветренно и тепло, –20*С. Поскольку приходится тащить под 140 кг и нужно любой ценой избегать пота, я разделся до первого слоя одежды. Крылатое высказывание путешественников здесь звучит так: "Вспотеешь — умрешь!" В ту секунду, когда ты остановишься, пот примерзнет к твоему телу — заработаешь гипотермию.





Так что я тут не упревал сегодня. Просто шел на лыжах почти в исподнем.





Инстаграм-дневнике . Следить за этим интересным путешествием можно в



