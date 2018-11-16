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Американец идет пешком через льды Антарктиды

17.11.2018 10:43 — Разное | Партизан  
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Прямо сейчас американский спортсмен Колин О'Брэди пешком идет через ледяную пустыню "летней" Антарктиды к Южному полюсу, после чего планирует добраться до побережья на другом конце континента и выжить. За последние 100 лет смельчаки либо сворачивали с маршрута, либо погибали.

Американец идет пешком через льды Антарктиды
1600 км, сильнейшие ветры и морозы. В начале пути - сани 180 кг. В планах — ежедневно идти по 10-12 ч, преодолевая за это время 22-23 км. Если у О'Брэди все пойдет хорошо, его путешествие закончится в январе 2019 года. При помощи спутникового интернета он пишет об экстремальном путешествии в Instagram-дневнике, ежедневно оставляя там небольшую запись.

Последняя запись такая.
17.11.2018
08:16
ДЕНЬ 14


Дошел до первой запланированной точки на треке! Вам может показаться, что ничего особенного, но улыбка на моем лице говорит сама за себя. Дошел сюда и поменял курс на 30 градусов на запад — на снимке палками показываю направление.

Никто ранее не делал полностью эту траверсу, но у меня были точки на треке от предшественников, которые проходили отдельные отрезки этого пути, а также спутниковые снимки. Это помогло избежать некоторых крупных трещин поверхности.

Когда меня только высадили с самолета, первая точка на пути казалась невероятно далекой, более 320 км. А утром я сюда дошел! Да, это просто точка с координатами долготы и широты, не то чтобы тут было на что посмотреть, но я заорал от радости и затем планово скорректировал курс.

Также, как видите, сегодня я шел только в легкой флиске: было безветренно и тепло, –20*С. Поскольку приходится тащить под 140 кг и нужно любой ценой избегать пота, я разделся до первого слоя одежды. Крылатое высказывание путешественников здесь звучит так: "Вспотеешь — умрешь!" В ту секунду, когда ты остановишься, пот примерзнет к твоему телу — заработаешь гипотермию.

Так что я тут не упревал сегодня. Просто шел на лыжах почти в исподнем.

Следить за этим интересным путешествием можно в Инстаграм-дневнике


 
 
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Прямо сейчас американский спортсмен Колин О'Брэди пешком идет через ледяную пустыню "летней" Антарктиды к Южному полюсу, после чего планирует добраться до...
 
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