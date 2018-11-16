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Вместо извинений: появилась петиция за снос памятника городовому в Минске
Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовому в Минске. Только в течение первых 2 часов ее подписали 200 человек.
Автор петиции предлагает снести скульптуру, которая, по его словам, «провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия»,
По мнению Липковича, «до настоящего вандализма не дошло», но то, что милиционеры заставили парня извиняться перед памятником, он называет «беспрецедентными действиями» и призывает «ликвидировать раздражитель общественного мнения».
Напомним, 15 ноября МВД Беларуси опубликовало видео, на котором видно, как парень дает пощечину скульптуре городового в центре Минска. Милиционеры рассказывают, как задержали «нарушителя», а потом сам парень приносит извинения на камеру.
Эта история получила резонанс – белорусские пользователи соцсетей устроили флешмоб, в котором извиняются перед различными памятниками.
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Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовому в Минске. Только в течение первых 2 часов ее подписали 200 человек.
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