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Вместо извинений: появилась петиция за снос памятника городовому в Минске

17.11.2018 10:37 — Разное | Партизан  
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Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовому в Минске. Только в течение первых 2 часов ее подписали 200 человек.

Автор петиции предлагает снести скульптуру, которая, по его словам, «провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия», пишет сайт Белсат. Сам памятник городовому он называет «малохудожественным произведением» и «металлическим болваном».

По мнению Липковича, «до настоящего вандализма не дошло», но то, что милиционеры заставили парня извиняться перед памятником, он называет «беспрецедентными действиями» и призывает «ликвидировать раздражитель общественного мнения».


Напомним, 15 ноября МВД Беларуси опубликовало видео, на котором видно, как парень дает пощечину скульптуре городового в центре Минска. Милиционеры рассказывают, как задержали «нарушителя», а потом сам парень приносит извинения на камеру.

Эта история получила резонанс – белорусские пользователи соцсетей устроили флешмоб, в котором извиняются перед различными памятниками.


 
Теги: Минск
 
 
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Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовому в Минске. Только в течение первых 2 часов ее подписали 200 человек.
 
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