Вместо извинений: появилась петиция за снос памятника городовому в Минске

пишет сайт Белсат. Сам памятник городовому он называет «малохудожественным произведением» и «металлическим болваном». Автор петиции предлагает снести скульптуру, которая, по его словам, «провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия»,сайт Белсат. Сам памятник городовому он называет «малохудожественным произведением» и «металлическим болваном».





По мнению Липковича, «до настоящего вандализма не дошло», но то, что милиционеры заставили парня извиняться перед памятником, он называет «беспрецедентными действиями» и призывает «ликвидировать раздражитель общественного мнения».









Напомним, 15 ноября МВД Беларуси опубликовало видео, на котором видно, как парень дает пощечину скульптуре городового в центре Минска . Милиционеры рассказывают, как задержали «нарушителя», а потом сам парень приносит извинения на камеру.





Эта история получила резонанс – белорусские пользователи соцсетей устроили флешмоб, в котором извиняются перед различными памятниками.



