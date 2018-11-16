ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают

17.11.2018 10:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В пятницу экс-президент Латвии Гунтис Улманис напомнил главе Беларуси при личной встрече в Минске о приглашении в Ригу.

Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают
– Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать, – сказал Гунтис Улманис.

– Обязан, – цитирует краткий ответ Александра Лукашенко его пресс-служба.

Поехать в столицу Латвии глава Беларуси мог еще в мае 2015 года, когда там проходил саммит «Восточного партнерства». Но тогда через дипломатические каналы Минску дали понять, что визит Лукашенко нежелателен. Беларусь на саммите представил глава МИД Владимир Макей.

Только в феврале следующего года Лукашенко вычеркнули из черного списка невъездных в Евросоюз. После этого латвийские власти принялись активно зазывать его в гости.

Осенью 2017 года посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис рассказал, что Лукашенко получил личные приглашения приехать в Ригу, а также в Брюссель – на очередной саммит «Восточного партнерства». Но глава государства там так и не появился.

В июле этого года о готовящемся официальном визите Лукашенко в Ригу рассказал уже Макей.


И вот глава Беларуси получил очередное настойчивое приглашение от экс-президента Латвии. Но конкретных обещаний так и не дал.

Обиделся?


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу экс-президент Латвии Гунтис Улманис напомнил главе Беларуси при личной встрече в Минске о приглашении в Ригу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоумен Владимир Зеленский впервые высказался о своем президентском рейтинге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика