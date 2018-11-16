Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают

– Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать, – сказал Гунтис Улманис.





– Обязан, – цитирует краткий ответ Александра Лукашенко его пресс-служба.





Поехать в столицу Латвии глава Беларуси мог еще в мае 2015 года, когда там проходил саммит «Восточного партнерства». Но тогда через дипломатические каналы Минску дали понять, что визит Лукашенко нежелателен. Беларусь на саммите представил глава МИД Владимир Макей.





Только в феврале следующего года Лукашенко вычеркнули из черного списка невъездных в Евросоюз. После этого латвийские власти принялись активно зазывать его в гости.





Осенью 2017 года посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис рассказал, что Лукашенко получил личные приглашения приехать в Ригу, а также в Брюссель – на очередной саммит «Восточного партнерства». Но глава государства там так и не появился.





В июле этого года о готовящемся официальном визите Лукашенко в Ригу рассказал уже Макей.









И вот глава Беларуси получил очередное настойчивое приглашение от экс-президента Латвии. Но конкретных обещаний так и не дал.





Обиделся?



