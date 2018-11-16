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Шоумен Владимир Зеленский впервые высказался о своем президентском рейтинге
Согласно последнему опросу, проведенному в Украине, он занимает третье место — 10%. Впереди — Юлия Тимошенко (15,1%) и Петр Порошенко (11,4%),
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Зеленский — лидер студии "Квартал-95". Он снялся в популярном сериале "Слуга народа" (2015 год) и "Слуга народа-2" (2016), в котором исполнил роль учителя истории, а затем — президента Украины Василия Голобородько. "У каждого человека должны быть тайны. Иначе кто он... Это оставим на будущее, если можно. В любом случае, это мое решение, личное", — так ответил Владимир Зеленский на вопрос, будет ли он баллотироваться на президентских выборах.
Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года.
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Согласно последнему опросу, проведенному в Украине, он занимает третье место — 10%. Впереди — Юлия Тимошенко (15,1%) и Петр Порошенко (11,4%), информирует УНИАН. В...
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